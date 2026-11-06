Baile, deportes y alegría: así comenzó la 47ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano en Bovril

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano 2026 comenzó este viernes en Bovril, departamento La Paz, con la participación de alrededor de 1.000 chicos de distintos puntos de Entre Ríos. La 47ª edición reúne a 25 delegaciones que, durante tres jornadas, compartirán competencias deportivas, expresiones artísticas y actividades recreativas.

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano 2026 se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Así se vive la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano en Bovril

Desde las primeras horas, el predio se llenó de familias, docentes y participantes que llegaron desde localidades grandes y pequeñas. Con vestuarios coloridos, banderas y muchas expectativas, los gurises comenzaron a prepararse para las presentaciones. Elonce recogió testimonios de quienes viajaron para disfrutar de la celebración.

(Elonce)

La apertura tuvo como protagonista a la Escuela Privada de Educación Integral Nº 14 "Sendero de Luz", que presentó un espectáculo sobre el escenario principal. La música y la chamarrita acompañaron el inicio de una fiesta que busca reunir a niños de diferentes comunidades entrerrianas.

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Los gurises llegaron desde distintos rincones de Entre Ríos

Entre las delegaciones presentes se encontraba la de Sir Leonard, cuyos integrantes llegaron por la mañana para participar en folclore, danza urbana y fútbol. También hubo representantes de Hernández, algunos de ellos provenientes de otras localidades, que se sumaron a las actividades culturales.

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Faustino, un joven de Victoria que participa junto a la delegación de Hernández, contó que llevaba tiempo preparándose para la competencia. "Ensayé desde hace mucho porque ya sabía de este festival tan lindo", expresó. Además, destacó el recibimiento de sus compañeros: "Me tratan rebién".

Desde Piedras Blancas llegaron unos 20 participantes. Pía, Candela y Paulina compartieron sus expectativas antes de competir. "Pasarla bien, compartir con amigos, conocer chicos", resumieron sobre lo que esperaban de estas jornadas, en las que el encuentro con otros gurises también ocupa un lugar central.

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La emoción de las familias y los docentes

Una docente que acompañaba a los chicos de Sir Leonard se emocionó al describir el significado de la celebración. "Es realmente hermoso el esfuerzo que hace la gente de Bovril para que esto ocurra y la felicidad de los chicos, que es algo incomparable", manifestó.

"Me da mucha alegría ver la felicidad de los niños, más para los que salen poco y esto para ellos es lo más", agregó. Su testimonio reflejó la importancia que tiene el encuentro para quienes encuentran en esta fiesta una oportunidad de viajar y compartir nuevas experiencias.

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La celebración también convoca a delegaciones de comunas pequeñas, como Yeso Oeste. Javier, uno de sus referentes, explicó que los chicos participan en fútbol, carreras, atletismo y otras disciplinas. "Ya es una alegría tremenda el solo hecho de salir de las localidades pequeñas", destacó.

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Música, baile y nuevas amistades

Entre los participantes de Yeso Oeste, varios chicos compartieron su entusiasmo por las presentaciones artísticas. Una niña contó que competiría en baile, mientras que otro chico, vestido especialmente para la ocasión, anticipó que participaría en reggaetón con la canción "La gasolina".

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Javier remarcó que los chicos esperan durante todo el año esta oportunidad. Según explicó, el viaje y la posibilidad de encontrarse con participantes de otras localidades generan un entusiasmo que se mantiene durante las tres jornadas.

Con las primeras competencias en marcha, Bovril vive una nueva edición de su tradicional celebración.