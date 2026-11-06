Repararán los techos de una escuela de Gualeguay a la que asisten más de 1.200 estudiantes

La Provincia proyecta reparar los techos y desagües de la Escuela Secundaria y Superior N° 8 Celestino Marcó de Gualeguay para resolver problemas de filtraciones. El edificio alberga a más de 1.200 estudiantes.

En el mismo inmueble funciona una Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA). La intervención abarcará 885 metros cuadrados e incluirá trabajos en las terrazas y en los espacios interiores dañados por la humedad.

El presupuesto oficial es de $56 millones y se financiará íntegramente con recursos provinciales. La apertura de sobres está prevista para el martes 17 de noviembre a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Reparaciones en las losas y los desagües

En los techos se repararán grietas, fisuras y cavidades en las losas y sus bordes. El proyecto también contempla el acondicionamiento de las juntas de dilatación y la impermeabilización de las terrazas.

Los trabajos sobre el sistema pluvial abarcarán los embudos que recogen el agua de lluvia, las bajadas y las cañerías. También se intervendrán los canales y las cámaras de desagüe.

La impermeabilización y la reparación de los desagües buscan impedir que el agua de lluvia vuelva a filtrarse hacia los ambientes donde se desarrollan las actividades educativas.

Daños interiores y plazo de ejecución

En los sectores interiores de la escuela de Gualeguay se repararán los revoques y revestimientos que se deterioraron por las filtraciones. Esas tareas forman parte del mismo proyecto que las reparaciones en la cubierta.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención en la escuela Celestino Marcó de Gualeguay apunta a resolver deterioros que requieren atención urgente.

El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de 60 días corridos. La fecha del 17 de noviembre corresponde a la apertura de las ofertas y el anuncio provincial todavía no precisó cuándo comenzarán las reparaciones.