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Haciendo Comunidad : Infraestructura educativa

Repararán los techos de una escuela de Gualeguay a la que asisten más de 1.200 estudiantes

La Provincia proyecta impermeabilizar las terrazas de la Escuela N° 8 Celestino Marcó y recuperar los espacios interiores afectados por la humedad. La obra abarcará 885 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 60 días corridos.

6 de Noviembre de 2026
Escuela Secundaria y Superior N° 8 Celestino Marcó de Gualeguay.
Escuela Secundaria y Superior N° 8 Celestino Marcó de Gualeguay.

La Provincia proyecta impermeabilizar las terrazas de la Escuela N° 8 Celestino Marcó y recuperar los espacios interiores afectados por la humedad. La obra abarcará 885 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La Provincia proyecta reparar los techos y desagües de la Escuela Secundaria y Superior N° 8 Celestino Marcó de Gualeguay para resolver problemas de filtraciones. El edificio alberga a más de 1.200 estudiantes.

 

En el mismo inmueble funciona una Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA). La intervención abarcará 885 metros cuadrados e incluirá trabajos en las terrazas y en los espacios interiores dañados por la humedad.

 

 

El presupuesto oficial es de $56 millones y se financiará íntegramente con recursos provinciales. La apertura de sobres está prevista para el martes 17 de noviembre a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

 

Reparaciones en las losas y los desagües

 

En los techos se repararán grietas, fisuras y cavidades en las losas y sus bordes. El proyecto también contempla el acondicionamiento de las juntas de dilatación y la impermeabilización de las terrazas.

 

Los trabajos sobre el sistema pluvial abarcarán los embudos que recogen el agua de lluvia, las bajadas y las cañerías. También se intervendrán los canales y las cámaras de desagüe.

 

 

La impermeabilización y la reparación de los desagües buscan impedir que el agua de lluvia vuelva a filtrarse hacia los ambientes donde se desarrollan las actividades educativas.

 

Daños interiores y plazo de ejecución

 

En los sectores interiores de la escuela de Gualeguay se repararán los revoques y revestimientos que se deterioraron por las filtraciones. Esas tareas forman parte del mismo proyecto que las reparaciones en la cubierta.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención en la escuela Celestino Marcó de Gualeguay apunta a resolver deterioros que requieren atención urgente.

 

El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de 60 días corridos. La fecha del 17 de noviembre corresponde a la apertura de las ofertas y el anuncio provincial todavía no precisó cuándo comenzarán las reparaciones.

Temas:

Escuela Secundaria y Superior N° 8 Celestino Marcó de Gualeg
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