Destinarán $53 millones a reparar una escuela de Concepción del Uruguay con 520 alumnos

La escuela secundaria N.º 20 Presbítero J. Bautista Rolando, de Concepción del Uruguay, será intervenida para reparar filtraciones, impermeabilizar losas y renovar sus sanitarios. El establecimiento recibe a 520 alumnos y los trabajos tienen un presupuesto oficial de 53 millones de pesos.

El proyecto busca resolver problemas de humedad y deterioro en las galerías, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y los baños. La intervención abarcará una superficie de 950 metros cuadrados y será financiada con recursos provinciales.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura informó que se realizó la apertura de sobres para contratar la obra. Presentaron ofertas las firmas Iqu S.A., Benedetti Miguel Ángel y Cooperativa de Trabajo Suyaña Limitada.

Filtraciones y humedad en el edificio

Las reparaciones fueron definidas a partir de un relevamiento del equipo zonal de Arquitectura del departamento Uruguay. La inspección detectó filtraciones en las losas de las galerías y del SUM, superficies deterioradas y humedad sobre las instalaciones eléctricas.

En los sanitarios también se encontraron revestimientos desprendidos y filtraciones provenientes del espacio técnico ubicado entre los dos grupos de baños. Esos sectores forman parte de los trabajos previstos para la escuela de Concepción del Uruguay.

En el SUM se retirarán y reemplazarán la membrana impermeabilizante y la carpeta cementicia en un sector de 84 metros cuadrados. En las galerías se repararán 839 metros cuadrados de losas, con colocación de velo y aplicación de cuatro manos de membrana líquida.

Renovación de los baños

En ambos grupos sanitarios se cambiarán los revestimientos y los cielorrasos, que serán reemplazados por otros de PVC. También se instalará nueva iluminación y se repararán los inodoros y depósitos de descarga que presentan pérdidas o roturas.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo: “Cada escuela debe contar con espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje”.

Sobre la intervención en Concepción del Uruguay, agregó que permitirá “dar respuesta a problemas edilicios concretos y mejorar las condiciones en las que estudian los más de 500 chicos que asisten al establecimiento”.