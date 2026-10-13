La Escuela Tobar García de Paraná invita a una fiesta de disfraces con temática de los años 80

La Escuela Nº 3 Tobar García invita a toda la comunidad a participar de una fiesta de disfraces que se realizará el viernes 23 de octubre, de 20 a 23 horas. La propuesta tendrá como temática los años 80 y los colores flúor, en el marco de las actividades organizadas durante el Mes de la Inclusión.

Desde la institución, la docente Guadalupe Pellegrini explicó a Elonce que la celebración forma parte de un proyecto educativo que involucra a los estudiantes en distintas tareas de preparación. Los alumnos confeccionan accesorios, elaboran carteles y distribuyen folletos en los comercios cercanos para promocionar el encuentro.

Guadalupe Pellegrini, docente de la institución (Elonce)

"Los chicos están súper emocionados, esperando el día y armando sus disfraces", destacaron desde la escuela. Además, remarcaron que la actividad está destinada a personas de todas las edades y que también fueron invitadas otras instituciones.

Una fiesta para compartir y promover la inclusión

La consigna será asistir disfrazados, preferentemente con vestimenta inspirada en los años 80 y colores flúor. Sin embargo, aclararon que se aceptará cualquier tipo de disfraz. "La idea es pasarla bien y divertirnos. Así que todos son bienvenidos", expresaron.

Durante la jornada habrá premios para los mejores disfraces, tanto individuales como grupales. También funcionará un servicio de cantina atendido por los docentes, cuya recaudación permitirá colaborar con distintas necesidades de la escuela.

"Lo que queremos es generar un espacio para nuestros estudiantes para que compartan, para que sociabilicen", señalaron desde la institución, al destacar la importancia de estas actividades para fortalecer los vínculos.

Una propuesta solidaria y comunitaria

La celebración también permitirá reunir fondos destinados al mantenimiento del edificio escolar y otras necesidades institucionales.

Desde la escuela resaltaron que la organización constituye una experiencia educativa que comienza mucho antes de la fiesta, mediante el trabajo conjunto de estudiantes y docentes.

Finalmente, reiteraron la invitación a las familias y vecinos para compartir una noche de disfraces, diversión e inclusión.