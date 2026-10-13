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Los Juegos Deportivos Entrerrianos Evita tuvieron su final de deportes adaptados en siete disciplinas

Jóvenes con discapacidad de 16 departamentos participaron de las competencias. Tras la premiación, quedó conformado el equipo de atletismo que representará a Entre Ríos en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

13 de Octubre de 2026
Juegos Evitas de deportes adaptados.
Juegos Evitas de deportes adaptados.

Jóvenes con discapacidad de 16 departamentos participaron de las competencias. Tras la premiación, quedó conformado el equipo de atletismo que representará a Entre Ríos en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

Los Juegos Deportivos Entrerrianos Evita celebraron su final provincial de deportes adaptados en Concepción del Uruguay. La instancia reunió a jóvenes con discapacidad de distintos departamentos, que participaron de competencias y compartieron actividades con otras delegaciones.

 

La programación comenzó el miércoles por la noche con el acto inaugural en el Club Rivadavia y concluyó el viernes. Durante esas jornadas se disputaron pruebas individuales y encuentros por equipos en siete disciplinas.

 

 

El cierre incluyó la premiación y la conformación del seleccionado de atletismo que representará a Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita. La competencia nacional se desarrollará en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

 

Delegaciones de 16 departamentos

 

La apertura contó con el desfile de representantes de Uruguay, Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano y Gualeguay. También participaron Gualeguaychú, Islas, La Paz, Paraná, San Salvador, Victoria y Villaguay, además de Paraná Campaña.

 

La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos junto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay. En el acto inaugural participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y la directora de Deporte Adaptado, María Laura Buson, entre otras autoridades.

 

 

Los Juegos Deportivos Entrerrianos Evita convocaron también a entrenadores y familias que acompañaron a los participantes. Ese apoyo fue destacado durante la bienvenida a los jóvenes que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

 

Las disciplinas y los escenarios

 

Las competencias de deportes adaptados se desarrollaron principalmente en el Centro de Educación Física. Allí se realizaron las pruebas de atletismo y los encuentros de boccia, goalball, tenis de mesa, vóleibol sentado y básquetbol 3 contra 3.

 

La natación tuvo como sede al Club Regatas. De esta manera, la actividad se distribuyó entre diferentes espacios deportivos de la ciudad, según los requerimientos de cada disciplina.

 

 

La programación contempló las instancias finales y la conformación de equipos. El viernes se completaron las competencias y se entregaron los reconocimientos a los deportistas participantes.

 

Participación y continuidad deportiva

 

Durante la apertura, Uranga destacó la importancia de que los jóvenes incorporen la actividad física a su vida cotidiana. Señaló sus beneficios para la salud física y mental y valoró los vínculos que pueden construirse a través del deporte.

Buson, por su parte, invitó a las delegaciones a disfrutar de la experiencia, competir y continuar aprendiendo. También reconoció el acompañamiento de los entrenadores y las familias para sostener la participación en deportes adaptados.

 

Con la final provincial de los Juegos Deportivos Entrerrianos Evita concluida, quedó definido el equipo de atletismo que viajará a Mar del Plata. Sus integrantes participarán de la instancia nacional prevista para la primera semana de noviembre.

Temas:

Juegos Deportivos Entrerrianos Evita Deportes adaptados
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