La competencia incluyó básquet 3x3 Sub16, vóley indoor Sub14 y vóley playa Sub16, con encuentros desarrollados en distintas sedes deportivas de la ciudad.
Los Juegos Deportivos Juveniles Evita completaron su instancia provincial en Gualeguaychú. Más de 300 jóvenes de distintos puntos de Entre Ríos participaron durante dos jornadas de competencias en básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa, con la definición de los equipos que representarán a la provincia en la instancia nacional.
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, a cargo de Sebastián Uranga, concluyó en Gualeguaychú la segunda Final Provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026, que durante dos jornadas reunió a más de 300 jóvenes deportistas de diferentes localidades entrerrianas.
La competencia incluyó básquet 3x3 Sub16, vóley indoor Sub14 y vóley playa Sub16, con encuentros desarrollados en distintas sedes deportivas de la ciudad. Las delegaciones fueron recibidas y acreditadas el jueves, jornada en la que también comenzaron las primeras competencias, mientras que este viernes se disputaron las instancias definitorias y las premiaciones.
Durante el desarrollo de la Final Provincial acompañaron a las delegaciones el director de Deporte Social y Educativo de la provincia de Entre Ríos, Ricardo Lupi; el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano; y el concejal Raymundo Legaria, quienes estuvieron presentes durante esta instancia provincial.
En vóley playa Sub16 masculino, Federal obtuvo el primer puesto y Cerrito finalizó segundo, mientras que en la rama femenina Gualeguay se consagró en el primer lugar y Gualeguaychú alcanzó el segundo puesto. En básquet 3x3 Sub16 masculino y femenino, Concepción del Uruguay obtuvo el primer lugar en ambas ramas, con Gualeguaychú y Santa Elena como segundos, respectivamente.
En vóley indoor Sub14 masculino, Chajarí obtuvo el primer puesto y Paraná finalizó segundo. En la rama femenina, Paraná se quedó con el primer lugar y San José alcanzó el segundo puesto. Los encuentros se desarrollaron en el Club Neptunia, el Club Central Entrerriano, el Polideportivo Municipal Suburbio Norte y el espacio deportivo del ex Frigorífico.
La instancia provincial permitió además que las delegaciones compartieran jornadas de competencia y encuentro, con alojamiento y alimentación durante su permanencia en la ciudad. Gualeguaychú tuvo una participación destacada con equipos en básquet 3x3 masculino, vóley indoor masculino y femenino y vóley playa femenino.
Con las finales y premiaciones concluyó esta etapa de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026. Los equipos clasificados representarán a Entre Ríos en las Finales Nacionales, que se desarrollarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre, dando continuidad a una propuesta que promueve la participación deportiva y el encuentro entre jóvenes de distintos puntos de la provincia.