Boca protagonizó una remontada épica ante Racing y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Boca venció 3-2 a Racing en un partidazo por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize perdía 2-0, pero Enner Valencia ingresó desde el banco y convirtió un hat-trick, incluido el gol del triunfo a los 95 minutos. Ahora enfrentará a Banfield.
Boca protagonizó una remontada memorable este domingo y derrotó 3-2 a Racing en el Gigante de Arroyito para clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo dos goles abajo en el complemento, pero encontró en Enner Valencia a su gran figura: el ecuatoriano ingresó desde el banco y marcó los tres tantos del Xeneize, incluido el de la victoria a los 95 minutos.
Racing, conducido por Juan Pablo Vojvoda, había construido una ventaja que parecía encaminarlo hacia la siguiente instancia. Gastón Lodico abrió el marcador con un gol olímpico durante el primer tiempo y Adrián “Maravilla” Martínez amplió la diferencia apenas iniciado el complemento.
Sin embargo, la historia cambió por completo durante los últimos 25 minutos. Arruabarrena mandó a la cancha a Valencia, el delantero respondió con tres goles de cabeza y Boca selló una clasificación agónica. En semifinales, el Xeneize deberá enfrentar a Banfield en busca de un lugar en la definición del certamen.
Un gol olímpico adelantó a Racing
El encuentro comenzó con intensidad en Rosario. Racing generó la primera aproximación cuando Ulises Ortegoza probó desde afuera del área y obligó a intervenir a Leandro Brey. Boca respondió rápidamente mediante Milton Delgado y Leonel Flores, aunque la defensa y Facundo Cambeses evitaron la apertura del marcador.
A los 18 minutos llegó la primera gran emoción de la tarde. Lodico ejecutó un tiro de esquina desde el sector izquierdo y sorprendió a Brey con un remate cerrado que ingresó directamente al arco. El gol olímpico puso el 1-0 para la Academia.
Boca reaccionó y asumió la iniciativa. El conjunto de Arruabarrena manejó durante varios pasajes la posesión y buscó aproximarse al área rival, mientras Racing apostó a los ataques directos para aprovechar los espacios. Una de las mejores oportunidades del Xeneize llegó mediante Flores, cuyo zurdazo exigió una gran respuesta de Cambeses.
¡RACING SE PONE EN VENTAJA! Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Racing golpeó nuevamente en el inicio del complemento
La Academia estuvo cerca de ampliar la diferencia apenas comenzó el segundo tiempo. Tomás Conechny quedó mano a mano, pero Brey respondió con una importante intervención para mantener a Boca en partido.
Sin embargo, a los 47 minutos Racing encontró el segundo. Luego de una serie de rebotes generada tras un tiro de esquina, Maravilla Martínez capturó la pelota dentro del área y sacó una volea que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0.
La ventaja dejó al equipo de Vojvoda en una posición favorable y Boca atravesó algunos minutos de imprecisiones. Racing incluso tuvo la posibilidad de conseguir el tercero cuando Martínez apareció libre en el segundo palo, aunque no logró conectar correctamente su cabezazo.
¡EL SEGUNDO FUE DE MARAVILLA! Adrián Martínez puso el 2-0 para la Academia al comienzo del segundo tiempo pic.twitter.com/2qLuVlG5N0— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Arruabarrena movió el banco y Valencia cambió el partido
A los 56 minutos, Arruabarrena realizó dos modificaciones que terminarían siendo determinantes. Sebastián Villa y Enner Valencia ingresaron en reemplazo de Alan Velasco y Santiago Ascacibar, mientras Leandro Paredes comenzó a asumir mayor protagonismo en la generación del juego.
Boca adelantó sus líneas y encerró progresivamente a Racing contra su propio campo. A los 70 minutos también ingresó Carlos Palacios por Leonel Flores, mientras la Academia buscaba sostener la ventaja y cerrar los espacios frente a la creciente presión xeneize.
El descuento llegó a los 72 minutos. Lautaro Blanco ejecutó un preciso tiro de esquina y Valencia se impuso en el juego aéreo para marcar de cabeza el 2-1. El tanto modificó definitivamente el desarrollo del encuentro y Boca se lanzó en busca del empate.
¡DESCONTÓ EL XENEIZE! Enner Valencia hizo de cabeza el primero de Boca en el partido a los 27' del segundo tiempo pic.twitter.com/GheJLlGxCk— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Valencia volvió a aparecer y Boca llegó al empate
La presión del Xeneize aumentó mientras Racing intentaba cortar el ritmo del partido y aprovechar algún contragolpe. Vojvoda realizó variantes para renovar el mediocampo, pero Boca continuó acumulando jugadores cerca del área de Cambeses.
A los 79 minutos, después de una serie de rebotes, Valencia volvió a imponerse por arriba dentro del área. El ecuatoriano ganó de cabeza y consiguió el 2-2, desatando el festejo de los hinchas de Boca presentes en el Gigante de Arroyito.
Con la igualdad, el partido ingresó en un desenlace abierto. Boca continuó atacando para evitar una definición por penales, mientras Racing intentó recuperar terreno mediante transiciones rápidas. El árbitro adicionó cinco minutos y la clasificación permaneció en suspenso hasta la última acción.
¡DOBLETE DEL ECUATORIANO! Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Hat-trick de Valencia y clasificación agónica
Cuando el reloj marcaba los 95 minutos, Valencia apareció nuevamente en el área de Racing. Por tercera vez durante el complemento, el delantero ecuatoriano ganó en el juego aéreo y convirtió el 3-2 que completó una remontada extraordinaria.
El delantero había comenzado el partido entre los suplentes y necesitó menos de 40 minutos en cancha para transformar completamente la historia. Sus tres goles llegaron de cabeza y permitieron que el Xeneize pasara de estar dos tantos abajo a quedarse con la clasificación.
Tras el tanto no quedó tiempo para una nueva reacción de Racing y el pitazo final confirmó el pasaje de Boca a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo de Arruabarrena celebró así una victoria que parecía lejana cuando transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo.
¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL! Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Boca enfrentará a Banfield por un lugar en la final
Con el triunfo 3-2, Boca dejó en el camino a Racing y quedó entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. El próximo obstáculo será Banfield, al que deberá enfrentar por un lugar en la definición del torneo.
Para Racing, en cambio, la eliminación llegó después de haber construido una ventaja de dos goles y mantenerse arriba hasta los 78 minutos. Los tantos de Lodico y Maravilla Martínez finalmente no fueron suficientes frente a la reacción xeneize.
Boca avanzó gracias a una remontada que tuvo un protagonista excluyente. Enner Valencia ingresó cuando su equipo perdía 2-0, convirtió a los 72, 79 y 95 minutos y firmó un hat-trick para sellar el 3-2 definitivo y llevar al conjunto de Arruabarrena a las semifinales.