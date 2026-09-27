Una entrerriana hablará ante el Papa León XIV en representación del Cottolengo "Don Orione"

Una entrerriana hablará al Papa León XIV durante su próxima visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires. Se trata de Marta, una mujer de 78 años que se crió en María Grande, Entre Ríos, y que fue elegida para representar a las personas que viven en la institución durante uno de los momentos centrales de la actividad papal.

Marta cumplirá 79 años el próximo 12 de noviembre y, tres días antes, tendrá la oportunidad de dirigirse personalmente al pontífice. Según publicó Página/12, sus palabras serán parte de una actividad que tendrá difusión internacional y en la que estarán representados los cientos de internos del Cottolengo.

La mujer ya comenzó a preparar su mensaje con ayuda de su psicopedagoga y tiene definido qué quiere transmitir. "Solo quiero que otras mujeres como yo encuentren un camino de sanación. Con eso me alcanza. Que sepa que necesitamos ayuda", expresó. Y agregó: "Que él haga como Jesús, que caminó sobre las ciudades curando, sanando, escuchando".

De María Grande al Cottolengo Don Orione

Marta es ciega de nacimiento y desde pequeña también tuvo dificultades para caminar. Pasó su infancia en María Grande, a unos 60 kilómetros de Paraná, y conserva entre sus recuerdos aquellos momentos en los que su hermano Rolando la llevaba en brazos hasta el río. Con el paso de los años, su vida continuó en el Cottolengo Don Orione.

En la institución de Claypole viven alrededor de 400 personas con discapacidad y patologías severas, mientras otras 100 reciben atención durante el día de manera ambulatoria. Además, unos 370 trabajadores, entre enfermeros, psicólogos, terapeutas, kinesiólogos y médicos, desarrollan diariamente sus tareas en un predio de unas 50 hectáreas.

Fernando Montero, director del Pequeño Cottolengo Don Orione junto a uno de los internos (Página/12)

La visita de León XIV genera una fuerte expectativa dentro de la comunidad. Fernando Montero, director del establecimiento, destacó el significado que tendrá la presencia del pontífice y sostuvo que representa un reconocimiento para quienes viven y trabajan allí. La institución espera que el acontecimiento contribuya además a visibilizar la realidad cotidiana de las personas con discapacidad.

Cómo será el encuentro con León XIV

El Papa ingresará al predio y recorrerá unos 300 metros hasta el santuario donde se encuentra el corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación. Una parte del trayecto será realizada en papamóvil y luego continuará caminando hasta la iglesia, acompañado por residentes y trabajadores del Cottolengo.

La agenda contempla una breve misa, una oración ante el corazón de San Luis Orione y posteriormente el encuentro con Marta. También participarán autoridades de la Iglesia y representantes de otros Cottolengos. La actividad dentro del establecimiento tendrá una duración estimada de dos horas.

Refacciones en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la víspera de la visita del Papa (Página/12)

Los preparativos comenzaron meses atrás y comprenden la repavimentación de caminos, pintura de las viviendas y trabajos de acondicionamiento del parque y de la iglesia. "Será una foto que recorrerá el mundo", anticipó Montero sobre la dimensión que esperan que alcance la visita.

Un mensaje entrerriano ante el Papa

Luego de las actividades públicas, está previsto que León XIV mantenga además un encuentro privado con residentes del establecimiento. Esa instancia se desarrollará sin presencia de la prensa y quedará a criterio del Vaticano la eventual difusión posterior de imágenes.

Internos en la cocina del Cottolengo (Página/12)

Para Marta, sin embargo, el objetivo de su encuentro está puesto en un mensaje sencillo: pedir acompañamiento para quienes atraviesan situaciones similares a la suya. "No puedo expresar mucho con palabras, pero bueno, espero que me entiendan", manifestó.

Así, durante una visita que concentrará la atención internacional, una mujer criada en María Grande tendrá la responsabilidad de convertirse en la voz de los internos del Cottolengo Don Orione ante León XIV, en uno de los encuentros más significativos previstos durante el paso del pontífice por Argentina.