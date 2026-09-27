Werner ganó su serie y largará desde la pole la Final del TC Pick Up en Balcarce

Mariano Werner largará desde la pole en la Final del TC Pick Up en Balcarce, luego de imponerse este domingo en la serie más rápida disputada en el autódromo Juan Manuel Fangio. El entrerriano ratificó así el buen rendimiento mostrado durante el sábado con la Foton Tunland G7 del Fadel Racing.

La principal amenaza para Werner apareció en la largada, cuando Agustín Canapino, con la Chevrolet S10, intentó disputarle la primera posición. Sin embargo, una vez consolidado en la punta, el paranaense consiguió establecer diferencias y controlar la batería.

Werner cruzó la meta con 3s823 de ventaja sobre Canapino y consiguió su cuarta victoria parcial de la temporada. El ganador de la Etapa Regular obtuvo además el derecho a largar desde la primera posición por tercera vez en el campeonato 2026.

Fritzler completará la primera fila

La segunda batería tuvo una disputa más cerrada entre Otto Fritzler, con Ford Ranger, y Diego Azar, al mando de una Toyota Hilux. El piloto del Maquin Parts Racing consiguió superar a su rival y también alcanzó su cuarto triunfo parcial del año.

En la pelea llegó a intervenir el local Diego Ciantini, también con una Ford Ranger, aunque perdió terreno durante el desarrollo de la serie y finalmente terminó en la séptima posición.

Como la batería ganada por Werner resultó la más rápida, el entrerriano tendrá el mejor lugar de partida y Fritzler lo acompañará desde la primera fila en la competencia correspondiente a la primera fecha de la Copa Coronación.

La Final del TC Pick Up comenzará a las 14:10 y tendrá una extensión de 20 vueltas al trazado de 4.395 metros, o un máximo de 40 minutos.