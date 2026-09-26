Paraná vivió una jornada de kickboxing y muay thai con 38 combates en la Sociedad Alemana

Paraná fue escenario de una intensa jornada de deportes de combate con un evento que reunió 38 peleas de kickboxing y muay thai en las instalaciones de la Sociedad Alemana, ubicada en Bazán y Bustos 84.

La propuesta convocó a representantes de distintas localidades de la región, entre ellas Santa Fe, Rosario, Colonia Avellaneda y Oro Verde, además de escuelas del interior entrerriano.

“Fueron 38 peleas muy buenas. Estoy contento, gracias a la gente. Vinieron de todos lados, así que estoy feliz”, dijo en diálogo con Elonce el organizador Ezequiel Hofstetter, quien destacó la convocatoria y explicó que se trató de la segunda edición del evento.

Presencias destacadas de ambas disciplinas

La jornada también contó con una pelea profesional protagonizada por Facundo Durán, representante de Fénix, y Leandro Cabrera, de Academia AC. Ambos atravesaban sus primeros años dentro del profesionalismo después de extensas trayectorias en el ámbito semiprofesional.

“Soy profesional hace 2 años y esta es mi segunda pelea profesional. Venimos de una trayectoria semiprofesional bastante larga. Por fin pudimos dar el paso grande de ascender a profesional, que siempre es lo que buscamos. De ahora en más, mi idea es representar a mi academia, llevarla a lo más alto, poder ir a competir a los lugares más grandes que tiene Argentina y poder seguir avanzando en este deporte, que es lo más lindo del mundo”, sostuvo Durán.

Por su parte, Leandro Cabrera también contó su recorrido dentro de la disciplina y señaló que llevaba una década practicando kickboxing: “Hace 2 años arranqué el ciclo profesional en kickboxing, disciplina que practico hace 10 años. Tratamos de meter siempre con la mejor de las ganas y toda la motivación”.