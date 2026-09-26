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Paraná vivió una jornada de kickboxing y muay thai con 38 combates en la Sociedad Alemana

El evento reunió a deportistas de distintas localidades y escuelas de la región, con peleas protagonizadas por mujeres, hombres y participantes de diferentes edades. La jornada también incluyó combates profesionales.

26 de Septiembre de 2026
La competencia tuvo deportistas de diferentes localidades
La competencia tuvo deportistas de diferentes localidades

REDACCIÓN ELONCE

El evento reunió a deportistas de distintas localidades y escuelas de la región, con peleas protagonizadas por mujeres, hombres y participantes de diferentes edades. La jornada también incluyó combates profesionales.

Paraná fue escenario de una intensa jornada de deportes de combate con un evento que reunió 38 peleas de kickboxing y muay thai en las instalaciones de la Sociedad Alemana, ubicada en Bazán y Bustos 84.

 

La propuesta convocó a representantes de distintas localidades de la región, entre ellas Santa Fe, Rosario, Colonia Avellaneda y Oro Verde, además de escuelas del interior entrerriano.

 

“Fueron 38 peleas muy buenas. Estoy contento, gracias a la gente. Vinieron de todos lados, así que estoy feliz”, dijo en diálogo con Elonce el organizador Ezequiel Hofstetter, quien destacó la convocatoria y explicó que se trató de la segunda edición del evento.

Presencias destacadas de ambas disciplinas

 

La jornada también contó con una pelea profesional protagonizada por Facundo Durán, representante de Fénix, y Leandro Cabrera, de Academia AC. Ambos atravesaban sus primeros años dentro del profesionalismo después de extensas trayectorias en el ámbito semiprofesional.

 

“Soy profesional hace 2 años y esta es mi segunda pelea profesional. Venimos de una trayectoria semiprofesional bastante larga. Por fin pudimos dar el paso grande de ascender a profesional, que siempre es lo que buscamos. De ahora en más, mi idea es representar a mi academia, llevarla a lo más alto, poder ir a competir a los lugares más grandes que tiene Argentina y poder seguir avanzando en este deporte, que es lo más lindo del mundo”, sostuvo Durán.

 

Por su parte, Leandro Cabrera también contó su recorrido dentro de la disciplina y señaló que llevaba una década practicando kickboxing: “Hace 2 años arranqué el ciclo profesional en kickboxing, disciplina que practico hace 10 años. Tratamos de meter siempre con la mejor de las ganas y toda la motivación”.

Combates de kickboxing y muay tai en Paraná

Temas:

Kickboxing Muay Thai competencia
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