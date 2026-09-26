Santa Elena: secuestraron un auto que habría sido comprado con vacas robadas en La Paz

Las vacas habrían sido entregadas como parte de pago del auto

Una investigación por abigeato en el departamento La Paz tuvo un capítulo clave en Santa Elena, donde la Policía secuestró un automóvil que presuntamente fue adquirido con dos vacas robadas como parte de pago.

La causa comenzó tras la denuncia del responsable de un establecimiento rural ubicado a unos cinco kilómetros al norte de la Ruta Provincial Nº 1, quien advirtió primero la faena de dos corderos y posteriormente la desaparición de ocho vacas de raza Bradford y dos novillos. En el caso del ganado mayor, no se hallaron rastros de faenamiento.

La pista condujo a una concesionaria de Santa Elena

A partir de las tareas realizadas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, los investigadores establecieron que un hombre de 32 años habría entregado dos vacas y dinero en efectivo al propietario de una concesionaria de Santa Elena para comprar un vehículo.

Según la hipótesis policial, tanto los animales como el dinero utilizado en la operación estarían vinculados con la comercialización del ganado denunciado como sustraído.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad de La Paz, sobre calle Ambrosetti, entre Aromos y Carlos Vila, donde intervino personal de Investigaciones con apoyo de la Guardia Especial.

Durante el procedimiento fueron secuestrados el Renault Megane modelo 2007; la documentación del vehículo y un teléfono celular Samsung Galaxy A16. Todos los elementos quedaron incorporados a la causa judicial como evidencia.

En forma paralela, tomó intervención la Brigada La Paz de la Dirección de Delitos Rurales, que trabaja para localizar y secuestrar las dos vacas que habrían sido entregadas en la operación comercial y que, según la investigación, se encontrarían en un establecimiento rural del departamento.