Se realizaron ocho allanamientos por drogas en dos localidades entrerrianas

Un total de ocho allanamientos vinculados a investigaciones por microtráfico de drogas se realizaron en Victoria y Villaguay, con un saldo de cinco personas detenidas y 14 identificadas. Durante los procedimientos, la Policía secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos, entre otros elementos.

Los operativos se desarrollaron el viernes 25 de septiembre en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566 de Microtráfico y estuvieron a cargo de las divisiones Drogas Peligrosas y grupos especiales de distintas jefaturas departamentales.

El despliegue de mayor magnitud se concretó en Victoria, donde se realizaron seis allanamientos y fueron detenidas tres personas: dos mujeres y un hombre, indicaron desde la Policía a Elonce.

Seis allanamientos y tres detenidos en Victoria

Los procedimientos en Victoria contaron con la participación de las divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales dependientes de las jefaturas departamentales de Victoria, Diamante y Nogoyá.

Como resultado de los seis allanamientos, los investigadores secuestraron envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, aunque en la información oficial no se precisó el peso total de la sustancia.

También fueron incautados 655.500 pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, una pipa casera, un dispositivo Point Mini de Mercado Pago, recibos bancarios, una báscula con péndulo de peso y siete tarjetas bancarias.

Entre otros elementos, se secuestraron un sujetador de billetes, documentación vehicular y una bolsa.

Autos y motos entre los elementos secuestrados

Durante el despliegue también fueron incautados dos automóviles y dos motocicletas. Se trató de un Fiat Palio, un Ford Fiesta, una Honda XR de 150 centímetros cúbicos y una Zanella Due de 110 cc.

En total, durante los procedimientos fueron identificadas 11 personas: nueve hombres y dos mujeres.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, quedaron detenidas tres personas, dos mujeres y un hombre.

En el marco de la misma investigación judicial, personal de Prefectura Naval Argentina realizó de manera simultánea otros tres allanamientos, vinculados directamente con la misma causa.

Los procedimientos se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado de Garantías N.º 1 de Victoria, a cargo del Dr. José Alejandro Calleja, con intervención de la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Eduardo Horacio Guaita.

Cocaína y marihuana secuestradas en Villaguay

En paralelo, efectivos de la División Drogas Peligrosas y la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Villaguay realizaron otro allanamiento relacionado con una investigación por microtráfico.

En el procedimiento fueron encontrados 15 envoltorios de nylon que contenían 15 gramos de clorhidrato de cocaína y otro envoltorio con 3,1 gramos de marihuana.

Los policías también secuestraron 22.000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y un cuchillo que presentaba restos ínfimos de cocaína.

Además, se incautaron dos bolsas de consorcio negras a las que les faltaban trozos cortados en forma circular y una bicicleta.

Como resultado del operativo fueron identificadas tres personas, una mujer y dos hombres. Los dos hombres quedaron detenidos.