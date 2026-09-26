Colapinto busca sumar en el GP de Azerbaiyán: Russell lidera en Bakú

El argentino largó noveno y conservó su posición en las primeras vueltas. Russell lidera en Bakú, mientras Verstappen avanzó en el comienzo de la carrera.
Franco Colapinto se mantenía en la novena posición durante las primeras vueltas del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se disputa este sábado en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino de Alpine tuvo una largada prolija y consiguió conservar un lugar dentro de la zona de puntos.
La competencia, correspondiente a la 15ª fecha de la temporada 2026, comenzó con George Russell al frente. El británico de Mercedes había conseguido la pole position durante la clasificación del viernes, por delante de Charles Leclerc y Oscar Piastri.
Colapinto partió desde el noveno lugar de la grilla, beneficiado por una penalización aplicada a Carlos Sainz. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, comenzó desde el séptimo cajón. La grilla oficial confirmó al argentino en la novena ubicación para la largada.
Una largada sin inconvenientes para Colapinto
En la primera vuelta, el argentino se mantuvo noveno y evitó asumir riesgos innecesarios en uno de los sectores más complejos del circuito urbano. En la curva 2 dejó espacio ante el avance de Max Verstappen para evitar un posible contacto.
Adelante, Russell conservó el liderazgo, mientras que Oscar Piastri superó a Charles Leclerc y se colocó segundo durante la largada.
Colapinto inició la prueba con neumáticos medios, al igual que Gasly. La estrategia prevista antes de la largada contemplaba inicialmente una sola detención en boxes, debido al bajo nivel de degradación observado durante el fin de semana.
Verstappen avanzó en las primeras vueltas
Uno de los principales movimientos del comienzo tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien superó a Lewis Hamilton durante la segunda vuelta y avanzó hasta la sexta posición.
Poco después, los Red Bull continuaron mostrando un buen ritmo. Isack Hadjar logró superar a Lando Norris y se ubicó cuarto, mientras Verstappen también avanzó sobre el piloto de McLaren y quedó quinto.
Tras las primeras tres vueltas, Colapinto continuaba noveno, mientras Gasly había retrocedido hasta el octavo lugar.
El argentino había anticipado antes de la largada que buscaría completar una carrera sin errores y aprovechar cualquier posibilidad de sumar unidades. “Vamos a intentar largar bien y sumar unos puntitos más”, señaló en la previa.
Bring on the #AzerbaijanGP 👊 pic.twitter.com/lim1nyoeX0— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 26, 2026
Colapinto busca volver a sumar puntos
El rendimiento en Bakú llegó después de una buena clasificación para Alpine. Colapinto consiguió avanzar hasta la Q3 y originalmente terminó décimo, mientras Gasly fue séptimo. Russell dominó la sesión con un registro de 1m42s526.
El piloto argentino afronta de esta manera una nueva oportunidad de sumar puntos en el campeonato, después de haber conseguido unidades en las fechas anteriores de Monza y Madrid.
La carrera en el circuito urbano de Bakú está pactada a 51 vueltas y la evolución de los neumáticos, las detenciones en boxes y la eventual aparición del auto de seguridad serán factores determinantes para el desarrollo de la prueba.