Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo: está en terapia intensiva con pronóstico reservado

Daniel Osvaldo fue hospitalizado luego de varios días de malestar y permanece en terapia intensiva. Según informaron en LAM, sufrió un derrame pleural y debió ser intervenido quirúrgicamente. No se difundió todavía un parte médico oficial.
Daniel Osvaldo atraviesa un delicado cuadro de salud y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. El exfutbolista, de 40 años, ingresó durante la noche del jueves a un centro de salud de Llavallol luego de varios días de malestar y posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica.
La información se conoció este viernes a través de LAM, programa de América TV, donde el periodista Pepe Ochoa brindó detalles sobre la internación. Según indicó, la hermana del exdelantero fue quien lo encontró y consiguió que recibiera asistencia médica.
“Ayer a las 11 de la noche lo ingresaron en Llavallol. Viene de años difíciles, tengo entendido que no tiene prepaga. Lo encontró su hermana”, señaló Ochoa durante el programa.
Qué le ocurrió a Daniel Osvaldo
De acuerdo con la información difundida, Osvaldo fue diagnosticado con un derrame pleural derecho. Se trata de una acumulación anormal de líquido en el espacio existente entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. En este caso, según lo informado televisivamente, también habría presencia de material purulento asociado a un proceso infeccioso.
Ochoa describió el estado en el que habría llegado el exfutbolista al centro asistencial: “Venía de días de sentirse muy mal, y eso porque tenía el pulmón lleno de pus y agua. Está internado en terapia intensiva”.
El periodista agregó que Osvaldo había sido sometido a una cirugía y afirmó: “Ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho”. Clarín informó posteriormente que se habría realizado una resección de tejido pulmonar, aunque aclaró que esos detalles de la intervención no habían sido confirmados oficialmente por el hospital.
Permanece internado en terapia intensiva
Luego de la intervención, el exjugador quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva y bajo seguimiento permanente. Hasta el momento, el centro asistencial no difundió públicamente un parte médico que detalle su evolución.
“Está muy delicado en terapia intensiva y la única persona que lo acompaña es su hermana”, sostuvo Ochoa al referirse a las horas posteriores a la operación.
El panelista concluyó que “el cuadro es grave y el diagnóstico a esta hora es reservado”. La evolución de Osvaldo durante las próximas horas será determinante para conocer su respuesta al tratamiento y a la intervención practicada.
Cautela sobre las causas del cuadro
Durante el programa también se vinculó el problema pulmonar con antecedentes de consumo de sustancias de Osvaldo. Ochoa atribuyó esa interpretación a fuentes médicas que habría consultado. Sin embargo, no existe hasta el momento un parte médico oficial que establezca públicamente esa relación como la causa del cuadro actual, por lo que corresponde mantenerla como una versión atribuida y no como un diagnóstico confirmado.
Osvaldo había hablado públicamente en años anteriores sobre situaciones personales difíciles y problemas de adicciones. En marzo de 2024 también reveló que atravesaba un cuadro de depresión y que se encontraba bajo tratamiento.
El exdelantero desarrolló gran parte de su carrera en Europa, donde vistió las camisetas de Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, entre otros equipos. También representó a la selección de Italia y, en Argentina, jugó en Huracán, Banfield y Boca Juniors.