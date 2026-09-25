La iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad la oferta, los servicios y experiencias que forman parte del turismo de Paraná, generando un espacio de intercambio para pensar juntos la actividad.
El turismo de Paraná celebrará su día con una jornada de construcción colectiva. En el marco del Día Mundial del Turismo, se realizará la “Jornada de Retroalimentación Turística”, con la participación de trabajadores e instituciones públicas y privadas que integran el sector a nivel local. Será el miércoles 30 de septiembre, de 18 a 20 horas en la Sala Mayo. Invitan el Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná.
El jefe de Gabinete del Municipio, Santiago Halle, valoró la iniciativa: “Paraná viene consolidando una política turística sostenida, entendiendo que posicionar una ciudad como destino requiere continuidad, planificación y trabajo conjunto con el sector privado. Esta jornada de retroalimentación turística busca facilitar y fortalecer los vínculos de quienes, de una u otra forma, se desempeñan laboralmente en vínculo con el sector”.
Por su parte, el subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó el sentido de la actividad: “Generamos esta idea porque concebimos que, independientemente de los grandes esfuerzos que hacemos para promocionar a la marca turística de Paraná en todo el país, es necesario que sepamos y conozcamos con profundidad cuál es la propuesta turística local”.
La iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad la oferta, los servicios y experiencias que forman parte del turismo de Paraná, generando un espacio de intercambio para pensar juntos la actividad.
La propuesta está dividida en dos bloques: Gastronomía y Hotelería, y Atractivos y Experiencias. Quienes trabajan a diario en estos ejes en la ciudad compartirán sus experiencias y luego se realizará una puesta en común de estrategias orientadas al fortalecimiento del sector, con foco en la ciudad como sede del Turismo de Reuniones.
El encuentro está destinado a prestadores de servicios turísticos, guías y coordinadores, organizadores de eventos, instituciones, personal de Tránsito y Control Urbano de la Municipalidad, miembros de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Entre Ríos, trabajadores del sector: mozos, camareras, recepcionistas de hoteles, personal de comercio, choferes de taxis y remises, personal de terminales de ómnibus y aeropuertos, referentes que toman contacto directo con turistas y estudiantes de carreras afines.
Quienes deseen participar de la actividad deben inscribirse en el siguiente formulario aquí
El encuentro pondrá especial énfasis en la articulación entre quienes hacen posible la experiencia turística diaria. Además, habrá un espacio para reconocer a referentes del Turismo de Reuniones, destacando a Paraná como sede generadora de encuentros y oportunidades. Las vivencias de primera mano serán protagonistas a través de dos grandes bloques temáticos:
Bloque 1: Gastronomía y Hotelería
-Antonella Lell - Guri Chan | Sushi Paraná
-Rocío Mársico - Casa Mesopotamia
-Hernán Miño - Bartolomé | Gregoria
-Yanina Brondani - Carmel Apart I Paraná
-Darío Zanandrea - Agustín 1° Apart
-Fabricio Imoberdorff - Yamandú
Bloque 2: Atractivos y Experiencias
Un recorrido por el patrimonio natural, urbano, comercial y regional que invita a descubrir las múltiples facetas de la ciudad:
-Dante Gariboglio - Islote Curupí
-Carina Caminos - Paraná Bus Turístico
-Francisco Giusti - Escuela de SUP
-Leticia Betancurt y Nicolás Cortopassi - SUP Thompson
-Andrés Bourdín - Barco El Renacido
-Leandro Jacob - Viñedo Los Aromitos
-Roque Ahumada - Shopping Paso del Paraná
-Paulo Álvarez - Shopping La Paz
-Agustín Lutti - Chofer | Nuevo sistema de transporte Paraná-Santa Fe
El encuentro tendrá instancias de puesta en común de estrategias orientadas al fortalecimiento del sector y diálogo entre todos los protagonistas.
Finalmente, durante la jornada, se realizará un reconocimiento a las personas, instituciones y organizaciones vinculadas a la realización de eventos que contribuyen al desarrollo turístico de Paraná.