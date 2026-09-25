“Los trabajadores de educación venimos siendo golpeados mes a mes por el proceso inflacionario”, sostuvo AGMER

El Congreso de AGMER rechazó este viernes la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos y reclamó que el Ejecutivo formule una nueva oferta. Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, explicó a Elonce que hubo coincidencia entre los 17 departamentos y señaló que la conducción quedó facultada para determinar futuras acciones si no avanzan las negociaciones.

El encuentro se desarrolló en Paraná y tuvo como objetivo analizar los mandatos surgidos de las asambleas resolutivas realizadas durante la jornada anterior. Allí, los docentes habían evaluado el ofrecimiento presentado por el Ejecutivo en la última instancia de negociación salarial.

“El objetivo era analizar lo que había sucedido en las asambleas resolutivas en el día de ayer, en las 17 seccionales, considerando la propuesta salarial que había puesto a consideración el gobierno provincial en la última instancia de paritaria. Los resultados que obtuvimos fueron un rechazo contundente de esa propuesta desde los 17 departamentos”, afirmó Gómez.

Un rechazo unánime en los 17 departamentos

El dirigente explicó que las distintas seccionales coincidieron en considerar insuficiente el ofrecimiento y sostuvo que el reclamo salarial debería tener como horizonte el valor de la canasta básica total.

Foto: Elonce.

“Hubo una coincidencia, una unanimidad en cuanto a considerar que esta propuesta está muy lejos todavía de ser lo que estamos solicitando y que tiene que tener como horizonte acercarnos a lo que es la canasta básica total en Argentina”, sostuvo el secretario general de AGMER Paraná.

Gómez también comparó la propuesta con la evolución de la inflación y cuestionó la recuperación que tuvieron los salarios. “Si uno lo compara con el proceso inflacionario que venimos teniendo en nuestro país, considerando el mes de diciembre de 2025, con el cual no tuvimos una recuperación de lo que se perdió por inflación, estamos rondando un 25%. El 6,5%, que es lo que se ha puesto en el bolsillo de los trabajadores en este primer semestre, ha dejado muy atrás el salario de los trabajadores”, indicó.

AGMER espera una nueva propuesta salarial

El gremio cuestionó además el carácter escalonado del ofrecimiento oficial y planteó que los porcentajes propuestos no permitirían recuperar rápidamente el poder adquisitivo perdido.

“Esta propuesta escalonada de un 7%, que se terminaría de cobrar el año que viene, está muy lejos todavía de acercarnos a pensar en una recuperación pronta de lo que se necesita de parte de los trabajadores. Por eso se rechazó y, en la próxima instancia de paritaria, se va a transmitir esto y pedir que el gobierno provincial presente una mejora de lo que fue esta última propuesta”, manifestó Gómez.

Por el momento no había una fecha definida para el próximo encuentro entre las partes. No obstante, el dirigente estimó que podría haber novedades en los primeros días de la próxima semana. “Entendemos que al comenzar la semana se le pondrá fecha y hora a esa audiencia”, anticipó.

Qué pasará si no mejora el ofrecimiento

El Congreso también facultó a la Comisión Directiva Central de AGMER para determinar los pasos a seguir en caso de que las negociaciones no deriven en una nueva propuesta salarial.

“De parte nuestra se va a hacer la formalidad administrativa de presentar el rechazo, instar a que existan nuevas consideraciones sobre lo que se presentó y, de no ocurrir eso, la Comisión Directiva Central está facultada a determinar los pasos a seguir en función de los planes de acción que fueron traídos desde los distintos departamentos”, explicó.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de adoptar una medida de fuerza durante la próxima semana, Gómez aclaró que la decisión dependerá del resultado de las próximas negociaciones. “Eso estará puesto a consideración en función de si prosperan o no las instancias paritarias”, respondió.

La Escuela Itinerante continuará recorriendo Entre Ríos

Mientras aguarda una nueva convocatoria, el sindicato mantendrá otras acciones incluidas dentro de su plan gremial. Una de ellas es la Escuela Itinerante Entrerriana, que comenzó a recorrer diferentes localidades de la provincia.

“A la par de lo que se resolvió en el Congreso, nosotros tenemos un plan de acción que es la instalación de la carpa de la Escuela Itinerante Entrerriana, que está recorriendo la provincia. Arrancó en Paraná la semana pasada, esta semana estuvo en Villa Paranacito y la semana que viene estará en Concepción del Uruguay”, detalló Gómez.

El dirigente explicó que la iniciativa forma parte del reclamo que lleva adelante el sector ante la falta de respuestas que considera necesarias. “Esto también es parte del plan de acción, entendiendo que las respuestas no están llegando en los tiempos que estábamos pensando y necesitando los trabajadores”, señaló.

El planteo de AGMER ante la posibilidad de un aumento por decreto

Gómez también fue consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno provincial determine unilateralmente el incremento salarial, como ocurrió en la discusión con otros trabajadores estatales. Ante ese escenario, sostuvo que el sindicato pretende que continúe abierta la negociación.

“De parte nuestra instamos a que la instancia de diálogo no se agote. Si se determina el aumento por decreto es clausurar el debate que se está llevando en una instancia de paritarias”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia que el gremio le asigna al ámbito de negociación: “Cuando se abre esta instancia justamente es para intercambiar y escucharse entre las partes. Cerrar este debate, para nosotros, es un retroceso y es clausurar lo que venimos necesitando: que el gobierno provincial nos escuche”.

Finalmente, Gómez vinculó el reclamo con el impacto de la inflación sobre los ingresos. “Los trabajadores de educación venimos siendo golpeados mes a mes por el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país. Esto lo puede dar cuenta cualquier ciudadano que tiene que pagar servicios, que pasa por un supermercado o que tiene que hacer algún arreglo de un electrodoméstico”, expresó.

“Sabemos que los aumentos en los productos y en los servicios son muy superiores, inclusive a lo que el promedio del INDEC indica por inflación, y los ‘aumentos’ que deberían existir no están llegando a los trabajadores. Por lo tanto, la situación es preocupante”, concluyó ante Elonce.