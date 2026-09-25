AGMER rechazó la oferta salarial del Gobierno y continuará con el plan de lucha

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó este viernes la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y resolvió continuar con su plan de lucha. La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario que el sindicato docente realizó en Paraná, luego de las asambleas desarrolladas en las escuelas de los distintos departamentos.

El Congreso calificó la oferta como insuficiente al considerar que no compensaba el deterioro de los ingresos de los trabajadores de la educación. Según comunicó oficialmente el gremio, se resolvió “rechazar la oferta salarial del gobierno declarándola insuficiente dado que no contempla el proceso inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo”.

La resolución llegó después de que los docentes debatieran durante esta semana el ofrecimiento presentado por el Ejecutivo en la mesa paritaria. La propuesta estableció incrementos remunerativos del 3,5% para septiembre, 1,5% para noviembre y 2% para diciembre, con actualización de la base de cálculo al mes inmediatamente anterior a cada aumento.

AGMER reclamó una nueva propuesta salarial

Además del rechazo, el Congreso exigió al Ejecutivo entrerriano que presente una nueva oferta que permita recuperar el poder adquisitivo de los docentes frente a la evolución de los precios.

En ese sentido, AGMER resolvió “exigir al gobierno provincial una nueva propuesta que signifique una recomposición salarial por encima de la inflación tomando el mes de diciembre 2025 en adelante”, según indicó el comunicado difundido este viernes.

La definición profundizó la diferencia que ya se había manifestado en la última audiencia paritaria. Al finalizar aquella reunión, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, había señalado ante Elonce: “Consideramos que es insuficiente, que no alcanza”. El dirigente había explicado que la propuesta sería sometida a consideración de las bases antes de que el Congreso adoptara una postura definitiva.

El gremio continuará con el plan de lucha

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la continuidad del plan de lucha docente. El Congreso resolvió “continuar el plan de lucha, facultando a CDC a ejecutar todas las medidas de acción necesarias para obtener una nueva propuesta salarial”.

De esta manera, la Comisión Directiva Central quedó facultada para determinar las próximas acciones gremiales. En el comunicado difundido tras el Congreso no se precisaron todavía fechas ni modalidades concretas de las eventuales medidas que podrían adoptarse.

La discusión salarial continuará, además, en el marco de la paritaria provincial. Los gremios docentes habían sido convocados nuevamente para llevar a la mesa de negociación las respuestas surgidas de sus respectivas instancias internas.

Qué había ofrecido el Gobierno provincial

La propuesta rechazada había sido presentada el martes 22 de septiembre. El Gobierno la definió como un esquema que superaba el 7% acumulado y que buscaba otorgar previsibilidad hasta fin de año. El Ejecutivo también destacó que los aumentos serían remunerativos y tendrían incidencia sobre el aguinaldo.

El ofrecimiento contemplaba un 3,5% con los haberes de septiembre, un 1,5% con los de noviembre y otro 2% en diciembre. Además, cada incremento modificaría la base de cálculo para el tramo siguiente. Desde el Gobierno sostuvieron que la propuesta representaba un esfuerzo financiero de la Provincia.

Desde AGMER, en cambio, ya habían anticipado tras la audiencia que consideraban la oferta “claramente insuficiente” frente al atraso salarial que, según el sindicato, acumularon los trabajadores de la educación respecto de la inflación. Esa evaluación fue trasladada posteriormente a las escuelas mediante asambleas.