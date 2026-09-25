Ordenaron a una prepaga cubrir en 24 horas un medicamento para un paciente con leucemia en Concordia

La Justicia Federal de Concordia ordenó a Swiss Medical brindar, en un plazo de 24 horas, la cobertura integral de un medicamento oncológico a un paciente diagnosticado con leucemia mieloide crónica. La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar en el marco de una acción de amparo.

La resolución fue dictada por la jueza federal Analía Ramponi, quien dispuso que la empresa de medicina prepaga deberá garantizar el tratamiento con Nilotinib 150 mg, en una presentación de 120 cápsulas, de acuerdo con la prescripción realizada por el médico hematólogo que atiende al paciente.

La cobertura deberá mantenerse durante el tiempo que la patología lo requiera y conforme a las indicaciones del profesional tratante, hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa, publicó Concordia Policiales.

El tratamiento había sido indicado por su hematólogo

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el paciente padece leucemia mieloide crónica y el medicamento fue prescripto por su médico tratante, el hematólogo Mario Oscar Fiorentino.

Ante la falta de cobertura solicitada, el paciente promovió una acción de amparo con patrocinio letrado para obtener judicialmente el acceso al tratamiento indicado.

Al analizar el planteo, la magistrada consideró que estaban reunidos los requisitos necesarios para conceder la medida cautelar mientras continúa la tramitación de la causa.

La resolución tuvo en cuenta la documentación aportada, que permitió acreditar en esta instancia tanto la afiliación del paciente a Swiss Medical como el diagnóstico de la enfermedad oncológica y la indicación médica del tratamiento.

La Justicia advirtió sobre el derecho a la salud

La jueza advirtió que la falta de cobertura del tratamiento indicado podía afectar seriamente el derecho a la salud e incluso comprometer la vida del paciente, por lo que resolvió otorgar la protección cautelar solicitada.

La medida permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva, siempre de acuerdo con la prescripción y seguimiento del hematólogo responsable del tratamiento.

La prepaga deberá presentar un informe

Además de ordenar la cobertura de la medicación, la Justicia requirió a la empresa de medicina prepaga que explique las circunstancias que dieron origen al conflicto.

La prepaga deberá presentar dentro de los cinco días un informe con los antecedentes y fundamentos relacionados con la falta de respuesta a la solicitud de cobertura efectuada por el paciente.