Argentina estuvo a un paso del oro: cayó por penales ante Paraguay y se quedó con la plata

La Selección Argentina Sub 19 se quedó con la medalla de plata en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de perder este viernes ante Paraguay por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 0-0 durante los 90 minutos de la final.

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El encuentro se disputó en el estadio, escenario que recibió todos los encuentros del fútbol masculino durante la competencia. Argentina llegó al partido decisivo después de superar por 1-0 a Perú en semifinales, mientras que Paraguay había eliminado a Chile por idéntico resultado.

¡LEANDRO OLIMA TIRÓ POR ARRIBA SU PENAL EN LA SERIE VS. PARAGUAY! 📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/Xm2Up4hOmV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

La paridad dominó la definición por la medalla dorada y ninguno de los dos seleccionados consiguió romper el cero durante el tiempo reglamentario. De esta manera, el título tuvo que resolverse desde los doce pasos.

Paraguay se quedó con el oro en los penales

En la tanda decisiva, la Albirroja consiguió imponerse 5-4 y se subió a lo más alto del podio, mientras que el seleccionado dirigido por Diego Placente cerró su participación con la presea plateada.

¡¡CORONEL LA CRUZÓ, CONVIRTIÓ Y PARAGUAY SE LLEVÓ EL ORO EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS ANTE ARGENTINA!! 📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/yRncjwzJuk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

Argentina debió afrontar los instantes finales del encuentro con superioridad numérica, luego de que, tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una nueva infracción.

Sin embargo, el conjunto nacional no logró aprovechar esa circunstancia antes del cierre de los 90 minutos y el campeón terminó definiéndose mediante los penales.

Tercer oro de Paraguay en los Juegos Suramericanos

Con esta consagración, Paraguay obtuvo por tercera vez en su historia la medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos. Sus anteriores títulos habían sido conseguidos en 1978 y 2022.

Argentina, en tanto, buscaba alcanzar su tercera medalla dorada en la disciplina. La Albiceleste había sido campeona en 1982, justamente en Rosario tras superar a Ecuador, y volvió a conseguir el oro en 1986, cuando venció a Colombia en Chile. También había obtenido una medalla de plata en 2014.

El duelo de este viernes significó además la revancha del encuentro que ambos equipos habían disputado en la fase de grupos. En aquella oportunidad, Paraguay se impuso por 2-1 sobre Argentina.

El camino de Argentina hasta la medalla de plata

La Selección comenzó su participación en el Grupo B precisamente con aquella derrota ante Paraguay. Luego se recuperó con una victoria por 1-0 frente a Uruguay y cerró la primera fase con un empate 1-1 ante Venezuela, resultado que le permitió avanzar como segundo de su zona.

¡¡LLEGA ARGENTINA!! Jainikoski se asoció con Ramiro Tulián y el jugador de Belgrano sacó un derechazo que se estrelló en el palo de Paraguay. 📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/G9Ad6azM30 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

En semifinales, el equipo de Placente enfrentó a Perú y consiguió la clasificación de manera agónica.el único gol del encuentro y aseguró, como mínimo, la medalla plateada.

La final volvió a cruzar a los dos mejores seleccionados del Grupo B. Esta vez no hubo goles durante el tiempo reglamentario y Paraguay terminó imponiéndose desde el punto penal.