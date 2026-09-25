Histórico teatro de Concordia advirtió que su continuidad podría estar "seriamente comprometida"

La Fundación Odeón dio a conocer la difícil situación económica y financiera que atraviesa actualmente y advirtió que la continuidad del histórico Teatro Odeón podría verse seriamente comprometida. La Comisión Administradora, que asumió el 26 de marzo de 2026, difundió un comunicado para informar a la comunidad de Concordia sobre el escenario institucional.

Las actuales autoridades señalaron que recibieron la Fundación con importantes deudas y obligaciones correspondientes a períodos anteriores y aseguraron que desde su llegada trabajaron para ordenar la administración, regularizar compromisos y sostener el funcionamiento del espacio cultural.

“Al asumir, nos encontramos con una institución en una situación económica y financiera sumamente delicada, con importantes deudas y obligaciones originadas en períodos anteriores”, expresaron.

Un reclamo profundizó la preocupación

En ese contexto, la Fundación informó que fue notificada de una demanda laboral.

“Cuando entendíamos que estábamos comenzando a superar las dificultades recibidas, la Fundación fue notificada de una demanda laboral por un monto de extraordinaria magnitud, iniciada por una ex empleada que se ha considerado despedida”, señalaron desde la institución.

Según manifestó la Comisión, “el monto reclamado, de prosperar en los términos planteados, excedería ampliamente la capacidad económica y patrimonial de la Fundación”, motivo por el cual expresó su preocupación por las consecuencias que el litigio podría generar sobre el funcionamiento del Teatro Odeón.

Según la versión de la Fundación, “la persona que actualmente efectúa el reclamo laboral participó durante la administración anterior como empleada de confianza del presidente, que era su padre, quien le encargó realizar tareas administrativas de la Fundación Odeón”.

Las autoridades vincularon ese antecedente con el escenario económico que encontraron al asumir. “Es precisamente durante períodos anteriores a la asunción de esta Comisión cuando se originaron las importantes dificultades económicas y obligaciones que actualmente estamos procurando ordenar”, expresaron.

La Fundación remarcó que actualmente se encuentra “no solamente trabajando para afrontar una situación económica que no generamos, sino también frente a un reclamo judicial de enorme magnitud vinculado a una persona que tuvo participación en la propia institución durante una administración precedente”.

Advierten sobre el futuro del Teatro Odeón

El eje central de la preocupación expresada por la Fundación estuvo puesto en las consecuencias que podría tener el litigio sobre el funcionamiento de uno de los espacios culturales históricos de Concordia.

“Las consecuencias económicas de un reclamo de esta magnitud podrían comprometer seriamente la continuidad de la Fundación Odeón y del Teatro”, advirtieron.

Según señalaron, un eventual impacto sobre el patrimonio de la institución podría poner en riesgo “un espacio emblemático de nuestra ciudad, su programación cultural y artística y las fuentes de trabajo que dependen de su funcionamiento”.

Ante ese escenario, la Comisión informó que comenzó a adoptar medidas para responder al reclamo y resguardar los bienes institucionales. “La actual Comisión está adoptando todas las medidas legales, administrativas e institucionales necesarias para defender el patrimonio de la Fundación y preservar la continuidad del Teatro Odeón”, indicaron.

“El Teatro Odeón forma parte del patrimonio cultural”

Las autoridades consideraron necesario hacer pública la situación debido a la relevancia que la institución tiene para la comunidad concordiense.

“El Teatro Odeón forma parte del patrimonio cultural de Concordia”, enfatizaron, y añdieron que la institución “no pertenece solamente a quienes circunstancialmente tenemos la responsabilidad de administrarla”.

La Comisión destacó además el respaldo recibido de auspiciantes, colaboradores e instituciones durante los últimos meses. “En este proceso ha resultado fundamental el generoso acompañamiento de nuestros auspiciantes, colaboradores, instituciones y de todas aquellas personas que creen en el valor cultural del Odeón”, expresaron.

Según señalaron, ese acompañamiento, sumado a las medidas administrativas implementadas, había permitido comenzar a encauzar la situación antes de la aparición del conflicto laboral.

Finalmente, las autoridades ratificaron su intención de mantener abierto y en funcionamiento el espacio cultural. “Nuestro compromiso continúa siendo el mismo que asumimos aquel 26 de marzo de 2026: trabajar de manera desinteresada, transparente y responsable para que el Teatro Odeón permanezca abierto, activo y al servicio de la cultura de nuestra ciudad”, afirmaron.

“Hoy, más que nunca, preservar el Odeón es preservar una parte de la historia y de la cultura de Concordia”, concluyeron.

El comunicado estuvo firmado por Osvaldo Pérez Hatoum, presidente de la Fundación Odeón, y Gloria Warner, secretaria, en representación de la Comisión Administradora.