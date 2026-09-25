“Espero que vuelva, sus hijos la necesitan”: el pedido del exnovio de Camila Castro

Marcos Blanco, expareja de Camila Castro, la joven madre de Paraná que es intensamente buscada desde el jueves, habló con Elonce sobre las últimas horas en las que mantuvo contacto con ella. El hombre contó que habían terminado su relación un día antes de la desaparición y reveló el contenido de algunos mensajes que recibió durante la tarde, antes de que la familia perdiera toda comunicación con la mujer de 26 años.

“Nosotros habíamos terminado un día antes”, explicó Blanco, quien señaló que la conocía desde abril y que llevaban poco tiempo de relación formal. Según relató, el jueves al mediodía estuvo con ella y después se retiró porque debía continuar trabajando. Sabía que Camila tenía que buscar a sus hijos en la escuela, pero no imaginó que dejaría de comunicarse con sus allegados.

El último intercambio fue alrededor de las 14. “Ya me tiraba unos mensajes medio depresivos, porque justo había peleado con un pariente y me tiró esa de que ‘ya me van a extrañar cuando no esté’”, recordó. Blanco explicó que en ese momento interpretó las palabras como una expresión de tristeza: “Uno no se lo toma literal. Está mal, obviamente, pero no pensé que iba a desaparecer así, posta”.

“No pensé que no iba a ir a buscar a los niños”

Durante la entrevista, el joven expresó que tanto la separación como otras dificultades personales habían ocurrido en un período cercano. Sin embargo, esa es su interpretación de lo sucedido y todavía no se establecieron las circunstancias que explican la desaparición de Camila.

“Yo sabía que tenía que ir a buscar a los niños, pero no pensé que no iba a ir. Eso fue lo que desató todo”, manifestó. La preocupación de la familia comenzó cuando los tres hijos de la mujer, de 11, nueve y cinco años, quedaron esperando en la escuela sin que su madre se presentara a retirarlos.

Blanco reconoció que la situación lo tomó por sorpresa y que todavía intenta comprender lo ocurrido. “Nunca pasó que algún pariente desapareciera. Es todo muy nuevo, no sé qué decirte”, expresó. Al ser consultado sobre qué le diría a Camila, respondió: “Espero que vuelva. Tiene tres hijos, ellos la necesitan”.

La investigación de sus últimos movimientos

La búsqueda de la joven madre de Paraná está bajo las directivas del fiscal Franco Bongiovanni, de la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes. En las tareas intervienen la División Trata y Búsqueda de Personas y la División Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos.

Según la reconstrucción aportada por sus allegados, Camila estuvo en un domicilio de calle Pringles al 80 y luego se trasladó hasta la casa de una amiga. Cerca de las 17.40 habría solicitado un viaje mediante una aplicación de transporte. Los investigadores trabajan para determinar si ese traslado se concretó y cuál fue el recorrido.

Continúa la intensa búsqueda de la joven madre de 26 años en Paraná

La Policía solicitó información a compañías telefónicas, a Meta y a las plataformas Uber y DiDi. También requirió colaboración a la fuerza de seguridad de Santa Fe ante la posibilidad de que Camila hubiera viajado hacia esa ciudad. Hasta el momento, esa hipótesis no fue confirmada.

El pedido de la familia

María Troncoso, madre de Camila, explicó que su hija nunca había dejado de retirar a los chicos sin avisar. “Si no llegaba, siempre avisaba, pero esto nunca había pasado”, contó a Elonce. Cuando recibió el aviso desde la escuela, abandonó su trabajo para buscar a sus nietos y comenzó a llamar a Camila junto con otros familiares, sin conseguir respuesta.

Los tres niños permanecen temporalmente al cuidado de su padre, mientras la familia acompaña las tareas de búsqueda. Los allegados aportaron a los investigadores los datos que tenían sobre los contactos y el posible traslado de la mujer durante la tarde del jueves.

Camila mide aproximadamente 1,50 metros y su familia difundió fotografías para facilitar su identificación. Quienes tengan información sobre el paradero de la joven madre de Paraná pueden comunicarse con el 911, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al número familiar (0343) 154 535710.