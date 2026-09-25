Hallaron más de 800 kilos de marihuana ocultos entre la vegetación a orillas del río Paraná

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 800 kilos de marihuana a la vera del río Paraná, en la provincia de Misiones. El cargamento fue descubierto entre la vegetación de una zona costera cercana a Eldorado, después de que los efectivos observaran a varias personas descargando bultos desde una pequeña embarcación.

La intervención se produjo durante un patrullaje de la Sección Núcleo del Escuadrón 10 Eldorado, en el marco del Plan Guacurarí. Al advertir movimientos en un sector de vegetación tupida, los uniformados se aproximaron al lugar y detectaron la descarga de mercadería.

Los involucrados notaron la presencia de Gendarmería y abandonaron el cargamento. Luego escaparon en una canoa hacia la costa de Paraguay, antes de que los efectivos pudieran interceptarlos. En el lugar quedaron varios bultos que posteriormente fueron inspeccionados por orden de la Justicia.

Encontraron 22 bultos entre la vegetación

Ante la sospecha de que se trataba de un transporte de sustancias ilegales, los gendarmes dieron intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Eldorado. Desde allí se autorizó la inspección del sector costero, procedimiento que se realizó en presencia de testigos.

Durante la requisa, los efectivos contabilizaron 22 bultos. Diecinueve contenían un total de 847 paquetes rectangulares de color violeta, mientras que en los tres restantes encontraron material vegetal presentado en forma de cogollos.

Los paquetes fueron sometidos a una prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa. El mismo procedimiento se aplicó sobre los cogollos, lo que permitió confirmar la naturaleza de la sustancia incautada.

El cargamento superó los 800 kilos

El pesaje determinó que los 847 paquetes contenían 755 kilos y 400 gramos de marihuana. A esa cantidad se sumaron otros 45 kilos y 400 gramos correspondientes a los cogollos encontrados en los bultos restantes.

De esta manera, el decomiso alcanzó un total de 800 kilos y 800 gramos de droga. La totalidad del cargamento había quedado abandonada en el sector de vegetación próximo al río Paraná, luego de la fuga de quienes realizaban la descarga.

La secuencia observada por los gendarmes permitió detectar el movimiento de la embarcación y localizar la mercadería antes de que fuera retirada de la zona costera. No se informó sobre detenciones vinculadas con este procedimiento.

Intervino la Justicia Federal

Tras conocerse los resultados de las pruebas y el pesaje, la autoridad judicial interviniente ordenó el secuestro de los estupefacientes por presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con drogas en la Argentina.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Escuadrón 10 Eldorado, una unidad de Gendarmería que desarrolla tareas de control en una región fronteriza donde el río Paraná constituye el límite natural entre Argentina y Paraguay.

La investigación deberá avanzar ahora sobre la identificación de las personas que abandonaron la mercadería y las circunstancias del traslado. Hasta el momento, la información oficial no precisó el origen ni el destino previsto del cargamento.

Los 800 kilos y 800 gramos de marihuana quedaron a disposición de la Justicia, junto con las actuaciones correspondientes al procedimiento realizado en la costa misionera del río Paraná.