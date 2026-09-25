Camión chocó contra una zorra ferroviaria y varios trabajadores resultaron heridos

Un vehículo ferroviario, conocido como zorra, de Trenes Argentinos y un camión protagonizaron un siniestro vial durante la mañana de este viernes, en la intersección de avenida Vuelta de Obligado y las vías férreas, en Concordia. Como consecuencia del impacto, varios trabajadores resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

De acuerdo a lo informado por la Policía a Elonce, personal de Comisaría Quinta intervino en el lugar y constató que en el hecho estuvieron involucrados una zorra a motor perteneciente a Trenes Argentinos y un camión Ford Cargo.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el vehículo ferroviario circulaba sobre las vías en sentido sur-norte y transportaba a varios trabajadores, mientras que el camión atravesaba el cruce ubicado sobre avenida Vuelta de Obligado.

El impacto fue contra las ruedas traseras del camión

Por causas que permanecían bajo investigación, se produjo una colisión entre la zorra ferroviaria y el sector de las ruedas traseras izquierdas del camión.

A raíz del impacto, unos ocho trabajadores que viajaban en el vehículo ferroviario debieron recibir asistencia en el lugar. Posteriormente fueron trasladados mediante ambulancias hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron bajo evaluación médica.