Detuvieron a un hombre por el crimen de un joven en barrio El Perejil de Paraná

Un hombre de 31 años fue detenido por el homicidio de Eliseo Joel Alcaraz, ocurrido en la mañana del jueves en barrio El Perejil de Paraná. El procedimiento realizado por la Policía tuvo lugar en barrio Nueva Ciudad.

Según pudo saber Elonce, la detención se concretó alrededor de las 23 de este jueves, luego de tareas investigativas que permitieron establecer que el hombre buscado se encontraría en una vivienda del mencionado barrio de la capital entrerriana.

Sobre el sospechoso pesaba una autorización de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº4, en el marco de la investigación por el homicidio.

A partir de las averiguaciones realizadas, los efectivos obtuvieron información sobre el domicilio en el que presuntamente se encontraba resguardado el hombre y se dirigieron hasta el lugar.

Una vez allí, los policías hablaron con el propietario de la vivienda, le comunicaron la información que tenían y, según el reporte oficial, el hombre permitió el ingreso de los efectivos y acompañó el procedimiento.

En el interior del inmueble, los agentes localizaron al sospechoso. Primero fue demorado y posteriormente quedó formalmente detenido en cumplimiento de la medida judicial vigente.

Tras la detención tomó intervención la Fiscalía de Delitos Complejos, que dispuso la realización de las diligencias correspondientes. Además, personal de la División Homicidios secuestró prendas de vestir.

Vale recordar que el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en la zona de cortada 211 y calle Juan Báez, dentro de un asentamiento denominado Piedra, bajo jurisdicción de la Comisaría 13ª. La Policía tomó conocimiento a través de un llamado que advertía sobre una pelea y una persona que había resultado gravemente herida con un arma blanca. Cuando llegaron al lugar, se encontraba sin vida.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la discusión que terminó con la vida de Alcaraz.