Violento robo en una panadería de San Agustín: allanaron una vivienda en calle España

La Policía secuestró elementos tras un robo en una panadería del barrio San Agustín

Un violento robo en una panadería del barrio San Agustín de Paraná derivó en un allanamiento realizado este jueves en una vivienda ubicada sobre calle España al final. El procedimiento permitió secuestrar distintos elementos que serían de interés para la investigación.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando un hombre ingresó al comercio y amenazó a la empleada con un arma de fuego para exigirle dinero. Durante el episodio se produjo un forcejeo y el delincuente finalmente escapó en una motocicleta.

Ángel Palacios, subjefe de la División Robos y Hurtos, dialogó con Elonce y detalló el procedimiento y explicó cómo se logró identificar al sospechoso.

“El martes a la mañana se produce un supuesto robo calificado en una panadería en barrio San Agustín, donde un hombre, aprovechando que la empleada se encontraba sola en ese momento, ingresa y aduciendo que tenía un arma de fuego, solicita el dinero”.

“La empleada forcejea con este hombre, quien logra sustraer dinero en efectivo y se da a la fuga en un motovehículo”, describió el funcionario.

El recorrido de la moto permitió identificar al sospechoso

Tras el robo, personal de la División Robos y Hurtos y de la Comisaría 16ª trabajó sobre los registros de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso antes y después del hecho. “Se logra establecer mediante cámara de 911 y particular el recorrido del motovehículo previo y posterior al ilícito”, detalló.

El análisis de las imágenes permitió determinar características de la motocicleta y de la vestimenta utilizada durante el robo. Con esa información se elaboró el informe que posteriormente derivó en una orden de allanamiento.

Secuestraron una moto, cartuchería y un silenciador

El procedimiento se concretó durante la tarde de este jueves en una vivienda de calle España al final, donde los investigadores encontraron varios elementos vinculados a la causa.

“Se realizaron un allanamiento en calle España al final donde se secuestró el motovehículo interesado, cartuchería calibre 22, un silenciador, cascos y prendas de vestir utilizada por el masculino”, dijo.

Entre los elementos incautados se encuentra la motocicleta que habría sido utilizada para movilizarse durante el robo, además de prendas y un casco que fueron cotejados con las imágenes obtenidas durante la investigación.

Un joven de 23 años quedó supeditado a la causa

El procedimiento permitió identificar a un joven de 23 años, quien quedó supeditado a la investigación judicial. Palacios aclaró que el sospechoso no tenía antecedentes relacionados con hechos anteriores. “Es un hombre de 23 años de edad que no cuenta con antecedentes. Es el primer hecho que tenemos registrado de esta persona”, aseguró.

La investigación continuará bajo intervención de la Fiscalía correspondiente, que deberá analizar las actuaciones y los elementos secuestrados durante el allanamiento.