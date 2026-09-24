Las claves del plan de Sidecreer para estatales y jubilados y los motivos de la medida

El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre las dos nuevas herramientas financieras impulsadas por Sidecreer, destinadas a empleados de la administración pública y jubilados de Entre Ríos, con el objetivo de aliviar el endeudamiento y recuperar capacidad de ingreso.

El anuncio contempla una refinanciación de consumos realizados con la tarjeta Sidecreer y una línea de adelanto de haberes de libre disponibilidad, ambas con tasas que, según destacó, se ubican entre las más competitivas del mercado.

“El gobernador ha anunciado esta mañana dos programas para limitar el endeudamiento del trabajador y cuidar el ingreso de los empleados y de los jubilados”, afirmó.

Refinanciación al 35% y hasta 48 meses

La primera medida permitirá refinanciar los consumos realizados con la tarjeta Sidecreer por hasta 5 millones de pesos, con una tasa del 35% anual y un plazo de 48 meses.

“Todo el gasto que haya realizado el empleado o el jubilado en la tarjeta, a partir del día de mañana a las 10 de la mañana, se refinancia en este plazo, lo que le permite recuperar capacidad y disponible respecto al descuento que realizamos mes a mes”, explicó Reyno Buch.

El trámite será presencial, ya que cada solicitud requerirá un análisis del perfil de deuda y la documentación correspondiente.

Adelantos de haberes de hasta 12 meses

La segunda línea consiste en un adelanto de haberes con una tasa del 45% anual, financiable en 12 meses y con libre disponibilidad. Reyno Buch aclaró que no se adelanta un porcentaje fijo del salario, sino el monto que cada trabajador puede afrontar según su capacidad de pago.

“En promedio nos encontramos con que el número es superior al millón y medio de pesos que podríamos habilitarle a cada uno de los empleados o de los jubilados. Eso siempre está sujeto al disponible que tengan en estos 12 meses”.

El dinero podrá utilizarse para cualquier finalidad, aunque el objetivo principal es facilitar la cancelación de compromisos financieros con otras entidades. “Lo que buscamos es que cada empleado o cada jubilado pueda disponer de ello y cancelar otro tipo de compromiso. Esa línea es de libre disponibilidad”, dijo.

Cómo acceder a los beneficios

La modalidad de acceso dependerá del programa elegido. La refinanciación comenzará este jueves desde las 10 y deberá gestionarse de manera presencial en las oficinas de Sidecreer.

En cambio, la línea de adelantos ya se encuentra operativa y puede solicitarse 100% de forma digital desde la aplicación de Sidecreer. “Ya han entrado las primeras solicitudes. Nosotros validamos al usuario y la transferencia al CBU que declara se demora unas horas”, precisó.

Además, quienes aún no tengan la tarjeta podrán realizar el alta completamente virtual mediante la plataforma Mi Entre Ríos, sin necesidad de esperar la entrega del plástico para comenzar a operar.

Reyno Buch agregó que “durante el mismo día se habilita a ese usuario y ya puede formar parte de cualquiera de estas dos líneas”.

Sidecreer mantiene como canales oficiales de atención el correo electrónico infoclientes@sidecreer.com.ar y los teléfonos 0343-4321200 y 0-810-555-3455.

Límite al endeudamiento sobre el sueldo

Uno de los ejes del anuncio es la decisión del Gobierno provincial de establecer un tope del 40% para los descuentos por créditos y financiaciones sobre el recibo de sueldo. Reyno Buch sostuvo que esa medida permitirá preservar una mayor parte del salario disponible para cada trabajador.

“Vamos a trabajar para que sea hasta el 40% del endeudamiento. Eso cambia una ecuación porque permite que el empleado tenga un 60% después disponible para cobrar”, explicó.

También remarcó que las dos líneas de Sidecreer son excluyentes, por lo que cada usuario deberá optar por una de ellas. “O se opta por una o se opta por la otra. No se pueden sumar los beneficios”, afirmó.

Municipales y jubilados también podrán acceder

El presidente de Sidecreer confirmó que todos los usuarios de la tarjeta, incluidos los empleados municipales, podrán solicitar cualquiera de las dos herramientas, siempre que cumplan con los requisitos y exista cupo disponible.

Para quienes viven lejos de una sucursal, como jubilados del interior provincial, el contacto inicial podrá realizarse por WhatsApp, desde donde el organismo coordinará la adhesión al plan de refinanciación.

El programa cuenta con un cupo total de 2.000 millones de pesos, por lo que la disponibilidad dependerá del avance de las solicitudes y no del orden cronológico de inscripción.