Guitarras del Mundo llega a Paraná y a Victoria con dos conciertos gratuitos este fin de semana

El Festival tendrá una nueva edición en Paraná y en Victoria

El Festival Internacional Guitarras del Mundo celebrará una nueva edición en Entre Ríos con dos presentaciones gratuitas: el sábado en Paraná y el domingo en Victoria. El histórico encuentro, dirigido artísticamente por Juan Falú, cumple 32 años y este año recorre 31 sedes de todo el país.

La secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos, Noelia Bertín, dialogó con Elonce y destacó que el festival comenzó el 23 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre, con un circuito que incluye a músicos provenientes de distintas provincias.

“Hace 32 años que venimos desarrollando el Festival Internacional Guitarras del Mundo. Está bajo la dirección artística de Juan Falú y es un evento que organiza UPCN Nación junto con las seccionales”, señaló.

Cronograma

En la sede de Paraná será el sábado 26 de septiembre, a las 21, en el auditorio de UPCN, ubicado en Santa Fe 463. Al día siguiente, el festival llegará a Victoria, también a las 21, en la Sociedad Italiana.

Los conciertos serán abiertos al público y con acceso gratuito. Bertín explicó que quienes deseen asegurar su lugar podrán retirar entradas anticipadas en la sede gremial entre las 8 y las 19, aunque quienes no alcancen un ticket igualmente podrán ingresar por orden de llegada hasta completar la capacidad del auditorio.

“Todas las actividades que hacemos son abiertas y gratuitas”, afirmó. Además, recomendó asistir con anticipación debido a la convocatoria habitual del evento.

“Tenemos un auditorio para 200 personas que siempre se llena, así que es importante llegar temprano”.

Un festival con artistas de todo el Litoral

La programación entrerriana contará con la participación del guitarrista Valentín Cosso, representante de Paraná, junto a Mario Martínez y Paula Carrizo, quienes llegan desde el circuito que previamente pasó por Rosario y Santa Fe. En Victoria también se presentará Daniel Gómez.

Bertín resaltó la tradición guitarrística de la provincia y recordó que figuras como Silvina López, el Zurdo Martínez, Mauricio La Ferrara y Carlos “Negro” Aguirre formaron parte de distintas ediciones del festival.

“En Entre Ríos tenemos una calidad de guitarristas excelente”, expresó.

Valentín Cosso debutará como solista en Guitarras del Mundo

Para el paranaense, la edición 2026 tendrá un significado especial: será su primera participación como solista, luego de haber asistido durante años como espectador.

“Es una emoción grande, es la primera vez que toco como solista, aunque ya lo he presenciado como público”, aseveró.

El músico anticipó que su presentación combinará un repertorio solista con un formato de dúo junto al acordeonista Tati Grandolio, nacido en Victoria y radicado en Paraná.

“Haré una parte solista y tendré como invitado al acordeonista Tati Grandolio. Ese dúo de guitarra y acordeón refresca un poco la escucha”. También describió el desafío artístico que representa formar parte del festival. “Guitarras del Mundo es un desafío para quienes nos dedicamos a esto. No es solo el repertorio, sino articular cada obra con mi propuesta”.

Un encuentro que se sostiene desde hace más de tres décadas

Bertín atribuyó la permanencia del festival al trabajo conjunto entre músicos, organizadores y el impulso constante de Juan Falú, incluso en los años en que el evento debió adaptarse a la virtualidad durante la pandemia.

Imagen de archivo

“Es difícil generar espacios culturales, pero lo importante es sostenerlos. Incluso en pandemia se hizo de manera virtual”. Cosso, por su parte, resumió el valor que tiene el encuentro para quienes aman la guitarra y la música en vivo.

“Fui creciendo con este festival y traté de no faltar nunca. Es una oportunidad muy linda y merece una preparación especial porque es único en el mundo”, señaló.