Exalumnos de la Escuela Normal celebraron el tradicional Encuentro de Sembradores

REDACCIÓN ELONCE
Más de 80 personas participaron de la reunión anual organizada por la Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal José María Torres. Durante la jornada homenajearon a integrantes de las promociones de 1961 a 1969 y compartieron recuerdos y anécdotas.
El Encuentro de Sembradores de la Escuela Normal reunió este jueves a distintas generaciones de exalumnos de la Escuela Normal José María Torres en el Salón Coliseo de Paraná. La tradicional convocatoria contó con más de 80 participantes y tuvo como uno de sus momentos centrales el reconocimiento a integrantes de las promociones más antiguas.
La actividad es organizada anualmente por la Asociación de Exalumnos de la institución, fundada en 2005. Laura Bertellotti, secretaria de la entidad, explicó a Elonce el origen del nombre elegido para la celebración. "Les llamamos sembradores porque la insignia de la Escuela Normal tiene el SEMPER ET UBIQUE. Los sembradores somos los que fuimos a la Escuela Normal", señaló.
En esta edición se decidió homenajear a exalumnas pertenecientes a las promociones comprendidas entre 1961 y 1969, período que coincide con los últimos años en los que las estudiantes podían egresar como maestras normales tras completar cinco años de formación. Cada una de las homenajeadas recibió una medalla con la tradicional insignia de la institución.
Un encuentro entre distintas generaciones
Bertellotti destacó que la convocatoria trasciende a quienes pasaron por las aulas de la histórica escuela paranaense. "Esto es abierto, no solamente para los exalumnos. Vienen hijos, nietos y simpatizantes, y rememoramos esa época tan hermosa de la escuela", expresó.
La presidenta de la asociación, Teresa Virgala, puso el acento en el agradecimiento y en los valores que permanecen vinculados con la institución. "Nuestros amigos y nuestros socios creen que la educación y la cultura son la columna central de una sociedad organizada y que ese es el camino", manifestó.
Por su parte, la protesorera Lucrecia Felquer describió el clima que caracteriza a estos reencuentros. "Estos encuentros avivan el alma realmente, porque hay anécdotas, cuentos, poesía y también mucho humor", expresó. Además, resaltó la presencia de familiares de diferentes edades que acompañaron a quienes fueron distinguidos.
Una asociación que colabora con la escuela
En esta oportunidad participaron alrededor de 82 personas, entre exalumnos, familiares e invitados. La celebración permitió volver a encontrarse, recordar experiencias compartidas durante los años de formación y mantener los vínculos construidos alrededor de la Escuela Normal.
Desde la entidad explicaron además que los socios realizan un aporte mensual o anual destinado a sostener las actividades institucionales. Los fondos recaudados permiten colaborar con diferentes necesidades planteadas por los distintos niveles educativos de la Escuela Normal José María Torres.