Biodanza por la paz en Paraná: realizarán una jornada gratuita y solidaria

La segunda Ronda de la Paz con Biodanza se realizará este sábado desde las 16 horas en el sector de césped del Balneario Municipal, como una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad. La actividad se organiza en el marco del Día Internacional de la Paz, conmemorado cada 21 de septiembre, y buscará promover el encuentro, el respeto y la convivencia a través de ejercicios sencillos.

Juan Manuel Baglietto, facilitador de Biodanza, y Norma Hoet, organizadora del encuentro, brindaron detalles de la iniciativa en diálogo con GPS de Elonce. Explicaron que la experiencia nació originalmente en Rosario y que busca trasladar el concepto de paz a los vínculos cotidianos. "La paz con el vecino, la paz con el que tengo enfrente. Si podemos regular esta situación con quien tenemos próximo, esto resuena y se comparte", expresó Baglietto.

La propuesta no requiere conocimientos de danza ni preparación física específica. Durante el encuentro habrá rondas, caminatas y juegos destinados a recuperar gestos simples de interacción. "No hace falta saber danzar, simplemente sumarse a experimentar qué siento desde esto que me propone esta ronda", explicó.

Una experiencia abierta a todas las edades

Baglietto señaló que la Biodanza propone recuperar acciones cotidianas como mirarse a los ojos, darse la mano, escuchar y reconocer al otro. "Básicamente se trata de respetar al otro, de respetar la vida y darle la oportunidad de sentirse integrado, incorporado y parte", afirmó.

El facilitador destacó además la importancia de recuperar lo lúdico. Según explicó, el juego permite reencontrarse con formas de vinculación más espontáneas. "Cuando éramos chicos, jugábamos con todos sin problema. Recuperar ese gesto del juego también es importante", sostuvo.

La Biodanza se practica de manera grupal y, según Baglietto, la diversidad entre quienes participan enriquece la experiencia. El objetivo es generar un espacio donde puedan encontrarse personas de distintas edades, actividades y trayectorias, sin establecer diferencias entre ellas.

La Bandera de la Paz acompañará el encuentro

Hoet explicó que será la segunda edición de la Ronda de la Paz y que en la organización participan integrantes del grupo de Biodanza y representantes vinculados con la Bandera de la Paz, símbolo inspirado en la iniciativa impulsada por el artista y pensador ruso Nicolás Roerich.

La organizadora explicó que los tres círculos que integran el emblema representan el arte, la ciencia y la espiritualidad, contenidos dentro de un círculo mayor. "El conjunto simboliza la unidad en la diversidad. De eso se trata, de entender que somos uno con todo y con todos", señaló.

Juan Manuel Baglietto y Norma Hoet (Elonce)

La Bandera de la Paz estará presente durante la jornada como parte del propósito del encuentro. La actividad buscará así combinar Biodanza, integración comunitaria y una reflexión sobre las distintas maneras de construir vínculos menos violentos desde acciones cotidianas.

Actividad gratuita y con fin solidario

La convocatoria no establece límites de edad y cualquier persona interesada podrá acercarse sin necesidad de inscripción o experiencia previa.

La participación será gratuita, aunque desde la organización solicitaron, de manera voluntaria, llevar un alimento no perecedero. Todo lo reunido durante la jornada será posteriormente donado a Suma de Voluntades.