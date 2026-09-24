PAMI ofrece cursos y talleres gratuitos para jubilados: cómo realizar la inscripción

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder durante septiembre a una variedad de cursos y talleres gratuitos orientados al aprendizaje, la actividad física, la estimulación cognitiva y la participación social. La disponibilidad depende de cada localidad, de las instituciones participantes y de los cupos existentes.

La propuesta contempla talleres sociopreventivos y cursos universitarios a través del programa UPAMI. Entre las actividades aparecen gimnasia, danza, ejercicios de memoria, propuestas culturales, actividades recreativas y espacios destinados a promover hábitos saludables.

Una de las características del programa universitario es que no exige contar con estudios previos para participar. De esta manera, los afiliados pueden acceder a diferentes instancias de formación desarrolladas junto con universidades de distintas partes del país.

Qué cursos y talleres ofrece PAMI

Los talleres de PAMI abarcan propuestas vinculadas con el movimiento corporal, la estimulación de la memoria, la expresión artística y el entretenimiento. También se ofrecen actividades pensadas para favorecer la socialización y generar nuevos espacios de encuentro entre los participantes.

Durante septiembre, entre las opciones disponibles figuran actividades físicas y lúdico-recreativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Los contenidos y horarios dependen de cada sede y pueden modificarse según la cantidad de inscriptos.

La programación también incorpora alternativas relacionadas con la danza y el bienestar integral. Entre ellas aparecen talleres de danzaterapia, que combinan movimiento y expresión con objetivos físicos, emocionales y sociales.

Cómo inscribirse a las actividades

Para realizar la inscripción, los afiliados deben ingresar a la plataforma oficial de talleres y cursos de PAMI y consultar las propuestas disponibles. El buscador permite seleccionar actividades según temática, institución y lugar donde se desarrollan.

Una vez elegida una opción, el sistema solicita completar los datos correspondientes y confirmar la inscripción. Antes de finalizar el trámite, resulta importante verificar la modalidad, los horarios y la existencia de cupos para la actividad seleccionada.

Los talleres sociopreventivos se realizan de manera presencial. En cambio, las propuestas universitarias de UPAMI pueden ser presenciales, virtuales o mixtas, de acuerdo con la organización definida por cada institución educativa.

Cuántos cursos puede realizar cada afiliado

De acuerdo con las condiciones del programa, una persona puede inscribirse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres. La posibilidad efectiva de participar estará sujeta a los cupos disponibles y a la oferta existente en cada ciudad.

Además de estas capacitaciones, PAMI desarrolla otras iniciativas destinadas a promover el envejecimiento activo. Entre ellas se incluyen actividades culturales, visitas a museos, teatros y exposiciones, festivales, propuestas recreativas y espacios de voluntariado.

La oferta se actualiza de acuerdo con cada región, por lo que los afiliados interesados deben revisar las alternativas vigentes antes de anotarse. De esta manera, pueden elegir entre actividades educativas, físicas y culturales sin costo y seleccionar aquellas que mejor se adapten a sus intereses y posibilidades.