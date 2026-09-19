PAMI: paso a paso, cómo deben afiliarse los nuevos jubilados y qué documentación necesitan

La afiliación a PAMI para nuevos jubilados es uno de los trámites que deben completar quienes obtuvieron recientemente su jubilación o pensión nacional y tienen sus aportes de salud destinados al organismo. La gestión para obtener la afiliación titular definitiva puede realizarse de manera digital desde un celular, computadora o tablet.

La afiliación definitiva corresponde a las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión nacional y cuyos descuentos de obra social son derivados a PAMI. El procedimiento puede ser realizado por el propio interesado o por su apoderado.

Según informa oficialmente el organismo, la autogestión es 100% digital y automática, demora aproximadamente 10 minutos y los datos ingresados son validados con ANSES y RENAPER. Cuando existe algún inconveniente durante esa validación, PAMI puede requerir información adicional para evaluar el caso.

Qué documentación necesitan los nuevos jubilados

Para iniciar la gestión digital es necesario contar con DNI tarjeta, número de CUIT o CUIL, datos de contacto del titular y de una persona alternativa, además de conexión a internet. El formulario solicita también el número de trámite que aparece en el documento.

Entre la documentación contemplada para la afiliación definitiva también se encuentran la última liquidación de pago previsional —donde figure el descuento de obra social a favor de PAMI— y el Código de Empadronamiento (CODEM) emitido por ANSES.

Quienes todavía utilicen Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o DNI Libreta no pueden completar la autogestión digital. En esos casos deben concurrir a una agencia de PAMI con el documento de identidad, último recibo de haberes y CODEM.

Qué pasa si la jubilación todavía está en trámite

La situación cambia para quienes iniciaron su jubilación o pensión ante ANSES pero todavía no obtuvieron la resolución. PAMI contempla para ellos una afiliación provisoria, que permite acceder a la cobertura médica mientras continúa el expediente previsional.

A diferencia de la afiliación definitiva, este procedimiento es presencial y debe realizarse en una agencia. Puede gestionarlo el titular o una persona que actúe como su apoderado.

Entre los requisitos aparecen el DNI vigente y actualizado, constancia de CUIT o CUIL, certificado de inicio del beneficio o documentación que permita acreditar el estado del expediente previsional y constancia negativa de ANSES. Existen además requisitos específicos para determinados casos, como jubilaciones mediante moratoria o trámites previsionales por discapacidad.

Qué familiares pueden incorporarse a PAMI

La cobertura permite además incorporar, bajo determinadas condiciones, a integrantes del grupo familiar del afiliado. Entre ellos aparecen cónyuges, convivientes, hijos menores de 21 años, hijos con discapacidad e hijos estudiantes de hasta 25 años inclusive.

También existen trámites específicos para incorporar a personas bajo guarda, tutela o curatela; padre o madre del titular; abuelos y nietos mayores de edad con discapacidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para cada categoría.

Los requisitos no son iguales para todas las afiliaciones familiares. Por ejemplo, para los hijos estudiantes de entre 21 y 25 años se requiere acreditar que cursan una carrera reconocida mediante una constancia de alumno regular, además de presentar otra documentación personal y previsional.

Qué ocurre después de completar la afiliación

Una vez terminada correctamente la afiliación titular digital, PAMI envía un correo electrónico con acceso a la credencial digital y la cartilla médica. Desde ese momento, la persona puede comenzar a utilizar los servicios y prestaciones disponibles.

La credencial también puede consultarse en formato digital mediante la aplicación de PAMI, mientras que el organismo mantiene disponible una versión provisoria que puede imprimirse. La cartilla permite buscar profesionales, establecimientos y diferentes servicios médicos.

Antes de iniciar la afiliación a PAMI para nuevos jubilados, resulta fundamental determinar si el beneficio previsional ya fue otorgado o todavía está en trámite, porque esa situación define si corresponde una afiliación definitiva o provisoria y también modifica la documentación y la modalidad de gestión.