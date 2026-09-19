El STJ tratará la impugnación de Ruiz Orrico tras la condena por cuatro muertes en accidente

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tratará la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado por la muerte de cuatro trabajadores en un choque ocurrido en la ruta provincial 39. La audiencia será el próximo miércoles, a las 9.30, en el salón Oyamphé de los tribunales de Paraná.

El encuentro permitirá que la defensa, las querellas y el Ministerio Público Fiscal expongan sus argumentos sobre el recurso. La audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.

El STJ tratará la impugnación de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores.-

El tribunal estará integrado por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. La impugnación fue presentada por los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez.

La condena y el recurso

Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio culposo agravado. La sentencia se dictó tras el juicio por el siniestro vial del 20 de junio de 2024, en el que murieron cuatro trabajadores que se dirigían a un frigorífico.

El 27 de julio, la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria para que fuera examinada por la Sala Penal del STJ. La audiencia del miércoles no implica una resolución inmediata: después de escuchar a las partes, el tribunal analizará el planteo.

La defensa de Ruiz Orrico llevará su condena ante el Superior Tribunal.-

Por las querellas intervendrán representantes de las familias de las víctimas. En nombre del Ministerio Público Fiscal participará el procurador Jorge Amílcar Luciano García.

El reclamo de las familias

Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, difundió una carta abierta en la que reclamó que la condena quedara firme y que Ruiz Orrico cumpliera la pena en prisión. Sus hijos murieron en el choque junto a Axel Rossi y Leonardo Almada.

“No pido venganza. Pido igualdad”, expresó Dubini. En su mensaje cuestionó la extensión de la pena y señaló que las familias continuaban a la espera de una resolución definitiva.