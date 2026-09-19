Revelaron que paranaense detenido por falso secuestro había solicitado $2 millones a su pareja para su liberación

Simuló su secuestro para pedir dinero a su pareja

Un hombre simuló su secuestro y le exigió dinero a su pareja, según la investigación realizada por la Policía Federal Argentina en Paraná. El sospechoso, de 29 años, fue detenido cuando intentaba retirarse del estacionamiento de un hipermercado.

La causa comenzó el martes en Rosario con el llamado de una mujer al 911. La denunciante había recibido mensajes desde el teléfono de su novio en los que se afirmaba que estaba secuestrado y se le reclamaba dos millones de pesos por su liberación.

A partir de la investigación, los efectivos comenzaron a analizar las circunstancias del supuesto rapto y detectaron elementos que generaron dudas sobre la versión inicial.

Fingió estar secuestrado para pedirle un rescate millonario a su pareja (foto PFA)

Tras la denuncia, intervino la Policía Federal con el aval de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo de Andrés Montefeltro.

Una de las principales líneas de investigación apuntó a que el propio hombre podía haber organizado la situación con el objetivo de obtener el dinero.

Cómo fue la detención

Efectivos de las divisiones federales de Paraná y Rosario localizaron al hombre en las inmediaciones de un hipermercado ubicado en la intersección de Blas Parera y Almirante Brown, en la capital entrerriana. Allí realizaron tareas de vigilancia por orden del Juzgado de Garantías interviniente.

Simuló su secuestro y le exigió dinero a su pareja (foto PFA)

Según informó la fuerza, los agentes lo observaron cuando intentaba retirarse en un vehículo de alquiler. Lo interceptaron y detuvieron en el estacionamiento del comercio.

Durante el procedimiento secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la investigación. La Policía Federal también informó el secuestro de un automóvil vinculado con la maniobra.

Denunció que su novio estaba secuestrado y descubrieron que era una farsa (foto PFA)

El detenido quedó a disposición del juez de Garantías de Rosario Eduardo Rodríguez Da Cruz. La causa fue informada bajo la carátula de “esclarecimiento de falsa denuncia por secuestro extorsivo”.