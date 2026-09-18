Concordia: secuestraron cocaína fraccionada y detuvieron a un hombre de 33 años

Un hombre fue detenido por tenencia simple de estupefacientes

Personal de la Jefatura Departamental Concordia realizó cuatro allanamientos con irrupción durante la tarde de este viernes, en el marco de una causa judicial iniciada por amenazas.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de la zona de Benito Legerén y en las inmediaciones de las calles 11 de Noviembre y Cdta. 57, y 2 de Abril y Grimberg.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Durante los operativos, los efectivos obtuvieron resultados positivos y procedieron al secuestro de cocaína, que se encontraba tanto fraccionada como en forma de piedra.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Como consecuencia de los procedimientos, un hombre de 33 años quedó detenido por disposición del fiscal interviniente, Dr. Mario Figueroa.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y quedó vinculado a una causa por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos.