Concordia: secuestraron cocaína fraccionada y detuvieron a un hombre de 33 años

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por amenazas. La Policía secuestró cocaína fraccionada y en piedra.
Personal de la Jefatura Departamental Concordia realizó cuatro allanamientos con irrupción durante la tarde de este viernes, en el marco de una causa judicial iniciada por amenazas.
Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de la zona de Benito Legerén y en las inmediaciones de las calles 11 de Noviembre y Cdta. 57, y 2 de Abril y Grimberg.
Durante los operativos, los efectivos obtuvieron resultados positivos y procedieron al secuestro de cocaína, que se encontraba tanto fraccionada como en forma de piedra.
Como consecuencia de los procedimientos, un hombre de 33 años quedó detenido por disposición del fiscal interviniente, Dr. Mario Figueroa.
El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y quedó vinculado a una causa por el delito de tenencia simple de estupefacientes.
La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos.