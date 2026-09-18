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Concordia: secuestraron cocaína fraccionada y detuvieron a un hombre de 33 años

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por amenazas. La Policía secuestró cocaína fraccionada y en piedra.

18 de Septiembre de 2026
Un hombre fue detenido por tenencia simple de estupefacientes
Un hombre fue detenido por tenencia simple de estupefacientes Foto: Jefatura Departamental Concordia

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por amenazas. La Policía secuestró cocaína fraccionada y en piedra.

Personal de la Jefatura Departamental Concordia realizó cuatro allanamientos con irrupción durante la tarde de este viernes, en el marco de una causa judicial iniciada por amenazas.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de la zona de Benito Legerén y en las inmediaciones de las calles 11 de Noviembre y Cdta. 57, y 2 de Abril y Grimberg.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Durante los operativos, los efectivos obtuvieron resultados positivos y procedieron al secuestro de cocaína, que se encontraba tanto fraccionada como en forma de piedra.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Como consecuencia de los procedimientos, un hombre de 33 años quedó detenido por disposición del fiscal interviniente, Dr. Mario Figueroa.

 

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y quedó vinculado a una causa por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Temas:

Concordia droga cocaína
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