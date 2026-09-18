Softbol en los Juegos Suramericanos: voluntarios destacaron una “experiencia hermosa”

El softbol en los Juegos Suramericanos volvió a convocar a un importante marco de público en Paraná, donde la Selección Argentina femenina enfrentó a Venezuela en una de las últimas instancias de la fase de grupos. Mientras las tribunas acompañaban al combinado nacional, los voluntarios tuvieron un papel fundamental en la organización y asistencia de las delegaciones.

Familias, amigos y seguidores del seleccionado se acercaron al estadio para acompañar a las jugadoras argentinas. También hubo un importante movimiento de vehículos en los alrededores, con participación de personal de Tránsito y de la Policía para ordenar la circulación.

En ese contexto, Elonce dialogó con un grupo de jóvenes voluntarios que trabaja durante las jornadas. Juan, oriundo de Paraná, explicó las tareas que realizan: “Sí, una experiencia hermosa la verdad. Nosotros estamos en el rol de ceremonia y protocolo. Nos encargamos de acompañar a las delegaciones, de recibirlas, de acompañarlas en el estadio, para lo que necesiten también en los entrenamientos. La verdad que muy lindo también el contacto con ellos”.

El intercambio con las delegaciones

El trabajo diario les permitió tener contacto directo con deportistas de diferentes países. Una de las particularidades de ese intercambio fue la tradicional colección de pines que identifica a las delegaciones participantes. “Conseguí de Venezuela y de Colombia, pero mi compañero por ahí tiene más”, contó uno de los jóvenes.

Jonás, también de Paraná, destacó especialmente lo que representa participar desde adentro de una competencia internacional. “Estamos viviendo una experiencia muy linda y la verdad que esto va a quedar para el recuerdo. Ahora estamos coleccionando y ayudando más que nada a los países a que se sientan cómodos, como decía mi compañero, a brindarle todo lo que sea necesario para ellos”, expresó.

Otra de las voluntarias puso el foco en el intercambio cultural que se produjo durante los Juegos. “La experiencia, la verdad que es muy buena. Nos llena mucho poder recibir a gente de afuera, también a Argentina. Aprendemos mucho de ellos, como ellos de nosotros. Es como una retroalimentación entre ambos, así que estamos super contentos y muy felices de poder estar en esta experiencia”, afirmó.

Un equipo atento a cada detalle

Las responsabilidades de los voluntarios no se limitan a recibir y acompañar a las delegaciones. Durante los partidos también deben estar pendientes de diferentes situaciones que se presentan dentro y fuera del campo de juego.

“Tenemos que estar atentos a todas las pelotas que se van afuera porque tenemos que buscarla sí o sí, no tenemos opción. Estamos en cada detalle y por suerte somos un gran equipo entre todos juntos”, explicaron sobre una de las tareas que cumplen durante los encuentros.

Además, destacaron el vínculo que lograron construir entre quienes participan del dispositivo: “Se pudo formar un buen grupo y eso nos hace hacer mejor nuestro trabajo. Estamos muy contentos”.

El softbol continuará la próxima semana

La actividad no finalizará con el torneo femenino. Los voluntarios confirmaron que continuarán trabajando cuando comience la competencia masculina. “Nosotros estamos ahora el femenino y después comenzamos con el masculino también. Así que la semana que viene sigue, empieza el lunes y el viernes serían la final, así que va a haber toda la semana partidos también de masculino”.

Además, remarcaron que el acceso a los encuentros es libre y convocaron a quienes todavía no tuvieron la oportunidad de acercarse. “Obviamente todo esto es gratuito y está abierto para todo público. El que quiera venir siempre está invitado y lo esperamos”, señalaron.

De esta manera, el softbol de los Juegos Suramericanos continuará teniendo a Paraná como escenario durante los próximos días. Tras la participación femenina, la semana siguiente será el turno de los seleccionados masculinos, mientras los voluntarios seguirán cumpliendo un rol clave para acompañar a las delegaciones y sostener la organización de una competencia que reunió a deportistas y público de diferentes países.