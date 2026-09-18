Detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazar al artista

El ex manager de Callejero Fino fue detenido este viernes en el marco de una investigación por reiteradas amenazas contra el artista. El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Bonaerense en una vivienda del barrio cerrado Maschwitz Club, en Escobar.

Se trata de Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, quien quedó detenido por orden del fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavídez. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino.

Durante el procedimiento, personal de la Comisaría 4ª de Tigre secuestró un Volkswagen Bora negro y un teléfono celular, elementos que serán incorporados a la investigación.

Fernández está acusado de amenazas coactivas y, según trascendió, Alvarenga habría mencionado durante sus declaraciones que llevaba un arma consigo como medida de protección.

El ex manager, de 39 años, además, cuenta con antecedentes penales por robo calificado en poblado y en banda, de acuerdo con la información difundida sobre la causa.

Por qué está detenido Callejero Fino

La detención de Fernández se produce semanas después del arresto de Callejero Fino, quien permanece privado de su libertad desde el 30 de agosto.

El cantante fue detenido en la zona de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro del vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. Alvarenga viajaba acompañado por un familiar, quien también había sido detenido inicialmente.

Desde entonces, el músico permanece detenido e imputado por portación ilegal de arma de guerra.

La nueva detención suma un capítulo a la causa y abre otra línea de investigación vinculada con la relación entre el artista y su ex representante, mientras la Justicia continúa analizando las denuncias por amenazas.