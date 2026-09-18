Se estrena "Cautiva" en TNT y Flow: las actrices contaron cómo se inspiraron en el caso del convento de Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE
El caso de las excarmelitas de Nogoyá que inspiró "Cautiva" se estrena hoy en TNT, con un episodio nuevo cada semana, y en Flow los seis episodios estarán disponibles desde el sábado 19. Las protagonistas contaron cómo investigaron los hechos para construir sus personajes.
El caso de las excarmelitas de Nogoyá llegó a la ficción con "Cautiva", una serie inspirada en las denuncias de mujeres que aseguraron haber atravesado situaciones de violencia, amenazas y restricciones a su libertad dentro de un convento de Entre Ríos. La producción se estrenó este viernes por TNT, con un episodio nuevo cada semana, y sus seis episodios estarán disponibles desde el sábado en Flow.
La historia tomó como punto de partida el caso que adquirió repercusión pública en 2016, cuando las denuncias sobre lo que ocurría dentro del monasterio dieron lugar a una investigación judicial y a allanamientos. El proceso llegó posteriormente a juicio y, en 2019, la entonces priora Luisa Ester Toledo fue condenada a tres años de prisión efectiva por la privación ilegítima de la libertad de dos mujeres.
La ficción está encabezada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega. La primera interpreta a Clara, una religiosa que logra salir del convento y reencontrarse con su familia, mientras que Vega encarna a Cecilia, la madre superiora que ejerce una relación de poder y sometimiento sobre las novicias.
El encuentro con una protagonista del caso real
Antes de comenzar el rodaje, Kopelioff tuvo la posibilidad de conversar con una de las mujeres vinculadas con la historia que inspiró la producción. Según contó durante una rueda de prensa de la que participó Elonce, aquel encuentro fue fundamental para comprender cómo transcurría la vida cotidiana dentro del convento.
"Pude hablar con la chica real del caso, que se abrió conmigo y me contó muchísimas cosas", relató la actriz. Explicó que esa información también fue compartida con sus compañeras y les permitió aproximarse a un universo que desconocían.
Kopelioff definió como "transformador y conmovedor" el proceso de representar los años atravesados por Clara dentro del convento. La construcción del personaje buscó reflejar tanto el sufrimiento como los mecanismos que le permitieron resistir hasta comenzar a encontrar una salida.
El desafío de interpretar a la madre superiora
Por su parte, Lorena Vega explicó que asumir el papel de Cecilia significó explorar las motivaciones de una mujer ubicada en una posición de poder. "Fue un desafío interpretar a esta monja superiora, con tanto poder y ejerciendo este terror psicológico sobre las novicias", señaló.
Para construir el personaje, la actriz recurrió a libros, películas, investigaciones en Internet y notas periodísticas vinculadas con el caso real. El objetivo, explicó, fue encontrar un equilibrio que evitara convertir a la superiora en un personaje lineal y permitiera mostrar las contradicciones detrás de sus acciones.
La serie también indaga en los mecanismos mediante los cuales una persona puede quedar sometida a otra. La fe ocupa un lugar central en ese recorrido: para Clara representa inicialmente una forma de sostenerse, mientras que dentro de la relación de poder también aparece utilizada como instrumento de manipulación.
Tres tiempos para reconstruir 15 años
La narración de "Cautiva" comprende aproximadamente 15 años y se desarrolla a través de tres líneas temporales. Una muestra la vida anterior al ingreso al convento; otra reconstruye los años dentro de la institución; y la tercera aborda lo sucedido después de la salida, con la necesidad de reconstruir vínculos y buscar justicia.
La producción fue filmada en un monasterio de la provincia de Buenos Aires. Según explicaron sus protagonistas, hubo un trabajo especial sobre la ambientación, el vestuario y los espacios para recrear las particularidades de la vida de clausura y preservar los detalles necesarios para la historia.
Desde la producción remarcaron que la ficción está inspirada en un caso particular y que su eje está puesto en la relación de sometimiento entre personas, además del camino de supervivencia de Clara. Así, el episodio que conmocionó a Entre Ríos años atrás se convirtió en el punto de partida de una serie que busca explorar el poder, la manipulación, la fe y la búsqueda de libertad.