El Gobierno descartó turbulencias cambiarias en 2027 y negó un atraso del dólar

Dólar. El Gobierno descartó turbulencias cambiarias en 2027 y volvió a rechazar que exista un atraso del dólar. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró este viernes que el equipo económico se preparó para atravesar el año electoral y afirmó que las necesidades de divisas previstas para este año y el próximo están cubiertas.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario destacó como uno de los principales respaldos la acumulación de reservas realizada durante 2026. “Nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad”, sostuvo Furiase, quien señaló que el Banco Central compró más de 14.000 millones de dólares en lo que transcurrió del año.

El secretario de Finanzas remarcó, además, que el programa financiero se diseñó para reducir la dependencia del crédito externo. Según explicó, las necesidades de dólares previstas para 2026 y 2027 se encuentran cubiertas sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales. La estrategia ya había sido planteada públicamente por el funcionario en junio.

La estrategia para atravesar el año electoral

Furiase también destacó el trabajo realizado sobre el perfil de vencimientos de la deuda en moneda local. De acuerdo con el funcionario, más del 50% de los compromisos en pesos vencen después de octubre de 2027, una estructura que, según sostuvo, permite disminuir las necesidades de financiamiento durante los meses previos a las elecciones.

Entre los factores que el Gobierno considera favorables, el funcionario mencionó además el swap con China, el acuerdo financiero con Estados Unidos y el desempeño de la balanza comercial. Para Economía, esos elementos forman parte del esquema diseñado para enfrentar eventuales tensiones financieras durante el próximo año.

En ese marco, Furiase rechazó los cuestionamientos sobre el nivel del tipo de cambio. “No hay ningún síntoma de atraso cambiario”, afirmó. Como argumentos, mencionó las compras de divisas realizadas por el Banco Central y el superávit comercial, además del crecimiento registrado por las exportaciones de distintos sectores de la economía.

Qué significa el dólar de $1.847,60 del Presupuesto

Las declaraciones se conocieron después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que ingresó esta semana a la Cámara de Diputados. Entre las variables utilizadas para elaborar las cuentas públicas, la iniciativa contempla un tipo de cambio oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027, además de una inflación anual del 18% y un crecimiento del PBI del 4%.

Furiase aclaró, sin embargo, que el valor del dólar consignado en el proyecto no debe interpretarse como una predicción sobre la cotización que tendrá la moneda estadounidense a fines del próximo año. “No es ninguna proyección de dónde va a estar el dólar”, explicó y definió la cifra como una “cuenta matemática” utilizada para elaborar el Presupuesto.

El funcionario indicó que el cálculo parte del tipo de cambio vigente y contempla las estimaciones de inflación local y estadounidense. La referencia resulta necesaria para proyectar ingresos vinculados al comercio exterior y compromisos estatales denominados en moneda extranjera.

La defensa del esquema económico

Furiase sostuvo que el principal respaldo de la política económica seguirá siendo el equilibrio de las cuentas públicas. “El compromiso con el superávit fiscal es inquebrantable”, afirmó al referirse a las señales que el Ejecutivo busca transmitir a los mercados, publicó Ámbito.

En la misma línea, cuestionó las advertencias de economistas sobre la necesidad de modificar el valor de la divisa para mejorar la competitividad. “No entiendo cómo hay economistas que hablan de atraso cambiario o que necesitamos subir el dólar para que la economía crezca más”, planteó.

De esta manera, el equipo económico ratificó su estrategia de cara a 2027, un año atravesado por las elecciones presidenciales, y sostuvo que la acumulación de divisas, el manejo de los vencimientos y el equilibrio fiscal serán las principales herramientas para afrontar posibles episodios de volatilidad.