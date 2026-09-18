Crisis humanitaria en Ceuta: tensión durante el traslado de miles de migrantes a un campamento

Una avalancha y momentos de tensión marcaron el traslado de miles de migrantes a un campamento habilitado en el puerto de Ceuta, España. Más de 4.000 personas que permanecían en asentamientos costeros buscaron acceder a las 1.700 plazas disponibles.

El operativo comenzó este viernes, poco después de las 6.30, para trasladar a quienes vivían en las playas El Trampolín y Benítez. Desde media hora antes, centenares de personas ya esperaban conocer cuándo comenzaría el procedimiento.

La intervención se inició un día después de que la Audiencia Nacional autorizara el uso del predio. El tribunal rechazó un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía, que había cuestionado la ubicación del campamento junto a infraestructuras consideradas estratégicas.

Un despliegue con más de 240 agentes

El operativo estuvo integrado por más de 240 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con apoyo de drones. Del total, 170 pertenecían principalmente a la Unidad de Intervención Policial, mientras que otros 70 correspondían a unidades especiales de la Guardia Civil.

Los agentes comenzaron a reunir a los migrantes asentados en El Trampolín para trasladarlos hacia el puerto. Los primeros contingentes atravesaron Playa Benítez y se sumaron a quienes aguardaban en ese sector.

El número de personas aumentó rápidamente y el desplazamiento perdió el orden inicial. Para evitar avalanchas, las fuerzas de seguridad intentaron organizar grupos de aproximadamente diez integrantes.

Traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta (EFE)

Corridas por temor a quedarse sin plaza

La tensión creció cuando parte de la multitud comenzó a avanzar con mayor velocidad por la carretera cercana a la playa. Luego, varias personas corrieron hacia las instalaciones portuarias por temor a quedar fuera del campamento.

En un primer momento, los agentes no pudieron contener el avance. Decenas de migrantes, muchos de ellos menores de edad, atravesaron el cordón policial, según informó la agencia EFE.

Las fuerzas de seguridad emplearon material antidisturbios y medidas disuasorias para detener la corrida. También se registraron enfrentamientos y algunas personas resultaron heridas, aunque no se precisó su número ni la gravedad de las lesiones.

El traslado continuó de manera controlada

La Policía Nacional recibió refuerzos y estableció un nuevo cordón sobre la carretera del sector industrial que conduce al Muelle de Poniente. El acceso de la prensa a las inmediaciones del dispositivo permaneció restringido.

Los migrantes fueron detenidos temporalmente en ese punto para reorganizar el traslado. Posteriormente, el avance continuó mediante filas reducidas y discontinuas.

En algunos momentos, quienes estaban ubicados en la primera línea entrecruzaron sus brazos para formar una barrera humana e impedir que la multitud situada detrás volviera a avanzar.

La inquietud estuvo relacionada con la diferencia entre la cantidad de personas y los lugares disponibles. El Gobierno de Ceuta estimó que al menos 13.000 migrantes permanecían en situación administrativa irregular, de los cuales más de 4.000 vivían en los asentamientos de El Trampolín y Benítez.

Aunque el operativo logró recuperar parcialmente el control, continuaron registrándose episodios de tensión mientras avanzaba el ingreso al campamento.