Paraná: intentó robar envases de cerveza de un complejo de fútbol 5 y terminó detenido

Un hombre intentó robar envases de cerveza de un complejo de fútbol 5 y fue detenido este viernes por la mañana en Paraná. El sospechoso fue descubierto por una empleada que llegó al establecimiento y advirtió que había una persona dentro del predio.

El episodio ocurrió minutos antes de las 10 horas, en un complejo ubicado sobre calle Colón, próximo a avenida Francisco Ramírez. De acuerdo con la información conocida, el involucrado es mayor de edad.

(Elonce)

La situación fue advertida cuando la trabajadora estacionó frente al establecimiento y observó movimientos dentro del predio. Al percatarse de que había sido descubierto, el joven buscó evitar ser visto.

Intentó esconderse detrás de una palmera

Según se informó, el sospechoso intentó ocultarse detrás de una palmera ubicada en el lugar. La maniobra, sin embargo, fue observada por la empleada, quien permaneció atenta a sus movimientos.

En ese preciso momento, un patrullero del 911 circulaba circunstancialmente por la zona. La mujer aprovechó la presencia del móvil policial para alertar a los efectivos sobre lo que estaba ocurriendo dentro del complejo.

Los uniformados intervinieron y lograron detener al joven antes de que pudiera abandonar el lugar. Según los primeros datos, había intentado sustraer envases de cerveza pertenecientes al establecimiento.

Tras concretar el procedimiento, los efectivos trasladaron al sospechoso hasta la Comisaría Segunda, dependencia policial correspondiente a la jurisdicción donde ocurrió el hecho. El procedimiento finalizó con el joven detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las actuaciones por el intento de robo.