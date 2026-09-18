Peluches con celulares adentro: descubrieron 12 dispositivos de contrabando en Ruta 11

Un llamativo procedimiento realizado en Formosa terminó con el hallazgo de 12 celulares de contrabando escondidos dentro de peluches. Los teléfonos fueron descubiertos durante un control vehicular de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 11, luego de que los efectivos advirtieran irregularidades en los juguetes.

El operativo se realizó en el kilómetro 1.103 de la ruta, a la altura de la localidad de General Lucio V. Mansilla. Efectivos de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, detuvieron un vehículo particular en el que viajaba una pareja.

Mientras realizaban el control de la documentación, los gendarmes observaron que la acompañante llevaba una bolsa con varios juguetes de felpa. Según informó la fuerza, la mujer presentaba signos de nerviosismo, situación que motivó una inspección más detallada.

Los peluches llamaron la atención de los gendarmes

Durante la requisa, los agentes detectaron que los peluches presentaban contornos irregulares y formas que resultaban llamativas. Ante esa situación, resolvieron someterlos al equipo de escaneo de rayos X disponible durante el procedimiento.

Las imágenes obtenidas permitieron advertir objetos en el interior de los juguetes que no correspondían con su estructura habitual. Al abrirlos, los efectivos confirmaron que escondían teléfonos celulares.

En total fueron encontrados 12 smartphones distribuidos en el interior de los peluches, que según Gendarmería eran trasladados en infracción al régimen aduanero vigente.

Intervino la Justicia Federal

Una vez constatada la mercadería, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Formosa, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes por una posible infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La Fiscalía ordenó el secuestro de los teléfonos encontrados durante el procedimiento y también dispuso la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Formosa.

La información oficial no precisó el valor económico de los dispositivos ni detalló sus marcas o modelos. Tampoco se informó sobre detenciones como consecuencia inmediata del procedimiento.

El escáner permitió confirmar las sospechas

El uso del equipo de rayos X resultó determinante para descubrir el contenido oculto sin depender únicamente de una inspección exterior. Las irregularidades visibles en los juguetes habían despertado inicialmente las sospechas de los uniformados.

Los peluches fueron trasladados junto con los teléfonos como parte de las actuaciones, mientras las autoridades continuaron con los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

El operativo se desarrolló el jueves 17 de septiembre y dejó una modalidad poco habitual para intentar transportar mercadería sin declarar: esconder teléfonos celulares dentro de juguetes de felpa para evitar que fueran detectados durante los controles.