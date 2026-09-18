“Una parte de mi corazón se fue con vos”: desgarradores mensajes por los entrerrianos fallecidos en Ruta 12

Los mensajes de despedida a los entrerrianos fallecidos en la Ruta 12 reflejaron el profundo dolor que provocaron las muertes de Milagros Agustina Marioni, de 26 años y oriunda de Hernandarias, y Diego Almada, de 45 y domiciliado en Cerrito. Ambos perdieron la vida en el choque frontal ocurrido este jueves en Corrientes y, tras conocerse la tragedia, sus seres queridos los recordaron con conmovedoras publicaciones en las redes sociales.

Una de las expresiones más sentidas fue publicada por la hermana de Marioni. “Hoy me toca despedirme de vos, y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual”, escribió.

En otro tramo, agradeció los momentos que pudieron compartir y destacó la huella que dejó Milagros en su vida: “Gracias por haber sido mi hermana, por cada instante compartido y por haber dejado una huella que nadie podrá borrar”.

“Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad”

La despedida de la hermana de la joven de Hernandarias culminó con otra frase cargada de emoción. “Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos”, expresó.

Las publicaciones se multiplicaron después de confirmarse las identidades de los entrerrianos fallecidos. Familiares, amigos y allegados recurrieron a las redes para despedirlos y recordar distintos momentos compartidos con ellos.

Entre esos mensajes apareció también el de un joven emparentado con Marioni y que mantenía una relación de amistad con Almada. En su publicación recordó especialmente al hombre de Cerrito: “Vuela alto, amigo, me quedo con todo lo bueno que pasamos”.

La despedida a Diego Almada

El mensaje dedicado a Almada continuó con palabras de agradecimiento por la amistad y los momentos compartidos. “Gracias por los consejos, te quiero, amigo Diego”, escribió el joven, precisó Clarín.

De esta manera, las redes sociales se convirtieron en el espacio elegido por los seres queridos para exteriorizar el dolor ante las inesperadas muertes. Las despedidas estuvieron atravesadas por recuerdos, agradecimientos y mensajes dirigidos directamente a las víctimas.

La tragedia ocurrió este jueves al mediodía sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.225, en inmediaciones de Villa Olivari, provincia de Corrientes. El siniestro involucró a un Chevrolet Cruze y una Chevrolet Meriva.

Tres personas murieron en el choque frontal

Según la información policial conocida tras el hecho, la colisión se produjo pasadas las 13 por circunstancias que permanecen bajo investigación judicial. La violencia del impacto provocó la muerte de los tres ocupantes de ambos vehículos antes de que pudieran recibir asistencia médica.

En el Chevrolet Cruze viajaban Diego Almada, de 45 años, domiciliado en Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26 años, con residencia en Hernandarias. En tanto, la Chevrolet Meriva era conducida por Rafael Domínguez, de 79 años y domiciliado en Berón de Astrada.

Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del choque frontal, el dolor se hizo sentir especialmente en las localidades entrerrianas vinculadas con Marioni y Almada. Las palabras publicadas por sus seres queridos reflejaron la conmoción que produjo la noticia.

El dolor de familiares y amigos

“Una parte de mi corazón se fue con vos” fue una de las frases que sintetizó el dolor de la familia de Milagros. Su hermana también eligió recordarla por los momentos compartidos y por la marca que dejó en quienes la conocieron.

En el caso de Diego, su amigo decidió despedirlo recuperando los buenos momentos vividos juntos y agradeciendo sus consejos. “Vuela alto, amigo”, expresó en la publicación.

Así, los mensajes de despedida a los entrerrianos fallecidos en la Ruta 12 sumaron una dimensión íntima y dolorosa a la tragedia vial que dejó tres víctimas fatales. “Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos”, fueron las palabras con las que la hermana de Milagros cerró su despedida.