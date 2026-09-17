Paritaria docente en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 3,5% y los gremios pidieron mejorar la propuesta

La paritaria docente en Entre Ríos se reanudó con una oferta del 3,5% remunerativo y bonificable para septiembre. Los sindicatos plantearon que resulta insuficiente y solicitaron una mejora. “Estamos en el inicio de una conversación”, dijo Bruno Frizzo a Elonce.
La paritaria docente en Entre Ríos se reanudó este jueves en la Secretaría de Trabajo con una propuesta del Gobierno provincial de aumentar un 3,5% los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre. Los gremios consideraron que el ofrecimiento debía mejorarse y las partes acordaron continuar la negociación la próxima semana.
Bruno Frizzo, director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Consejo General de Educación (CGE), participó del encuentro junto a la vocal Mónica Masetto. Tras la audiencia, explicó a Elonce que el incremento ofrecido tendrá carácter remunerativo y bonificable, una condición reclamada por las organizaciones sindicales.
“El Gobierno trajo una propuesta de mejora salarial que entendemos que es significativa. Se conoció la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y nosotros trajimos un 3,5% para los salarios de septiembre, a cobrar en octubre, además de un cambio de la base de cálculo”, afirmó Frizzo.
Los gremios pidieron mejorar la oferta
La propuesta no cerró la discusión. Según relató el funcionario, los representantes de los trabajadores plantearon durante la mesa que el porcentaje debía ser revisado y solicitaron un nuevo encuentro para continuar negociando.
“Los sindicatos expresaron la necesidad de que esa oferta sea mejorada y nos proponen convocarnos nuevamente la semana que viene. Entendemos que estamos en el inicio de una conversación”, señaló.
Frizzo indicó que los representantes del Ejecutivo llevarán ahora el planteo gremial al Ministerio de Economía para evaluar si existe margen para modificar la propuesta. “Nos llevamos, en virtud de este pedido de los sindicatos, la tarea de conversar con Economía a los efectos de ver si puede resultar factible mejorar esta oferta hacia el próximo encuentro”, explicó.
Cuarta negociación salarial del año
La audiencia de este jueves constituyó la cuarta instancia paritaria docente de 2026, luego de las reuniones realizadas en marzo, mayo y julio. Los encuentros anteriores terminaron sin un acuerdo integral entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.
“Lamentablemente, en aquellas ocasiones no se pudo arribar a un acuerdo”, recordó Frizzo. En mayo, ante el rechazo sindical, el Gobierno terminó liquidando por decreto un incremento del 3,5% remunerativo, mientras que en julio había presentado una propuesta del 6% dividida en dos tramos.
En la previa de la audiencia de este jueves, los gremios habían anticipado reclamos para recuperar poder adquisitivo. AMET, por ejemplo, estimó una pérdida salarial del 17,5%, cálculo realizado por la propia organización sindical. La discusión también estuvo atravesada por planteos vinculados con las condiciones laborales y edilicias.
La negociación seguirá la próxima semana
Aunque durante la audiencia se mencionaron otros componentes salariales, el representante del CGE remarcó que el eje principal estuvo concentrado en el porcentaje presentado por el Ejecutivo.
“Se analizaron diferentes aristas de los componentes salariales, pero la verdad es que el corazón de la reunión giró en torno a esta propuesta”, resumió Frizzo.
La fecha y el horario de la próxima audiencia serán definidos por la Secretaría de Trabajo. Mientras tanto, el Gobierno analizará el pedido de los sindicatos para determinar si puede presentar una mejora. “Vamos a trabajar ahora en la tarea que nos llevamos y esperamos que podamos seguir conversando”, concluyó Frizzo ante Elonce.