Concepción del Uruguay: se encerró en el baño para pedir ayuda ante las amenazas de su pareja

Se encerró en el baño para pedir ayuda: detuvieron a su pareja.

Una mujer se encerró en el baño para pedir ayuda ante las amenazas de su pareja durante un episodio de violencia de género ocurrido este jueves por la mañana en Concepción del Uruguay. Tras recibir el llamado de auxilio, efectivos policiales acudieron al domicilio y aprehendieron a un hombre de 35 años.

El procedimiento se produjo alrededor de las 7:15 horas, luego de que la sala de tráfico policial recibiera una comunicación de emergencia desde una vivienda ubicada sobre calle Malvinas Argentinas.

La mujer, de 34 años, realizó el pedido de ayuda mientras permanecía encerrada en el baño de la casa. Según informó la Policía, había decidido resguardarse allí ante el temor de que la situación con su pareja se agravara.

Qué denunció la mujer

Al arribar al domicilio, la mujer relató que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja. De acuerdo con su declaración ante los efectivos, durante el altercado el hombre la habría sujetado por la fuerza e intentado agredir físicamente. También denunció haber recibido amenazas contra su integridad.

Ante esa situación, logró alejarse del hombre, ingresó al sanitario y cerró la puerta con llave. Desde allí solicitó la presencia policial y permaneció resguardada hasta que arribaron los uniformados.

El hombre quedó alojado en la Alcaidía

Una vez constatada la situación, los policías comunicaron lo sucedido a la Unidad Fiscal en turno. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la confección del Acta Única de Procedimiento y la aprehensión del sospechoso.

El hombre fue trasladado inicialmente a la Jefatura Departamental para realizar su identificación formal. Posteriormente quedó alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera y supeditado a la causa penal.

Por su parte, la mujer fue trasladada hasta una dependencia policial para formalizar la denuncia y recibir la asistencia correspondiente. La investigación continuó bajo intervención de la Fiscalía para determinar las circunstancias del episodio denunciado.