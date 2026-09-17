REDACCIÓN ELONCE
Hallaron farolas y otros elementos municipales en chatarrerías de Paraná durante controles realizados en siete establecimientos. También detectaron carros utilizados para residuos y objetos de Obras Sanitarias, confirmó a Elonce el secretario de Fiscalización, Héctor Vergara.
Hallaron farolas y otros elementos municipales en chatarrerías de Paraná durante una serie de inspecciones realizadas este jueves en siete establecimientos dedicados a la comercialización de materiales usados. Los objetos fueron retirados y quedaron bajo custodia de la Municipalidad.
Entre los elementos encontrados había principalmente farolas pertenecientes al sistema de alumbrado público, además de carros utilizados para residuos y objetos vinculados a Obras Sanitarias. Personal técnico de esas áreas participó de las inspecciones para determinar la procedencia de los materiales.
"Sí encontramos elementos que pertenecían a la Municipalidad", confirmó a Elonce el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Vergara. El funcionario aclaró que los controles habían sido planificados previamente y no se realizaron a partir de una denuncia.
Qué encontraron en las chatarrerías
La fiscalización alcanzó a siete establecimientos del rubro chatarrería, desarmadero y comercialización de elementos usados. En cada lugar, los agentes municipales solicitaron inicialmente la habilitación comercial y verificaron la documentación correspondiente.
Cuando se detectan irregularidades administrativas, explicó Vergara, se confecciona un acta de intimación y se otorga un plazo para normalizar la situación. Luego, los inspectores recorren el establecimiento para controlar la mercadería que se encuentra almacenada o a la venta.
Fue durante esa instancia que aparecieron los elementos municipales. “Encontramos principalmente elementos de alumbrado público, farolas; otros de servicios públicos, como algunos carritos de basura, y algunas cosas de Obras Sanitarias”, detalló el funcionario.
Retiraron los elementos y deberá resolver el Juzgado
Ante el hallazgo, se confeccionaron las actuaciones correspondientes y los objetos fueron retirados. Posteriormente quedaron bajo custodia municipal a la espera de una resolución del Juzgado de Faltas.
Las inspecciones contaron además con acompañamiento policial por razones de seguridad. Vergara explicó que este tipo de intervenciones puede generar “situaciones un poco tensas”, por lo que los efectivos acompañan al personal para garantizar el normal desarrollo de las tareas.
Las sanciones que podrían aplicarse
Las actas confeccionadas serán remitidas al Juzgado de Faltas municipal, que deberá analizar cada caso y determinar si corresponde aplicar sanciones a los establecimientos involucrados.
Según explicó Vergara, entre las medidas previstas se encuentra una multa económica por tener este tipo de elementos a la venta. Dependiendo de las circunstancias constatadas, el juez también podría disponer la clausura del comercio.
El funcionario indicó que, una vez elevadas las actuaciones, los jueces cuentan con cinco días para resolver. Mientras tanto, los elementos encontrados permanecerán en poder de la Municipalidad.