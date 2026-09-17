Entre vóley, bailes y banderas, estudiantes de Paraná disfrutaron de su Estudiantina

REDACCIÓN ELONCE
La Estudiantina 2026 de la escuela Jorge Luis Borges de Paraná reunió a estudiantes en el Polideportivo Lomas del Sur. Divididos en cuatro equipos, participaron de deportes, bailes y actividades recreativas. Autoridades destacaron ante Elonce la integración entre los distintos cursos.
La Estudiantina 2026 de la escuela Jorge Luis Borges reunió este jueves a alumnos de distintos cursos en el Polideportivo Lomas del Sur, en Paraná, donde desarrollaron competencias deportivas, juegos y propuestas recreativas. La iniciativa tiene más de 12 años y busca fortalecer la integración y el trabajo colectivo.
Los estudiantes fueron distribuidos en cuatro equipos identificados con los colores azul, verde, rojo y naranja. La modalidad permitió mezclar alumnos del ciclo básico y superior, más allá de los cursos a los que pertenecen habitualmente.
"Se desintegran los grupos de aula y eso facilita la integración de todos los chicos", explicó a Elonce la rectora Mónica Dellepiane. La docente destacó que la preparación comenzó varios meses antes de la jornada central.
Meses de preparación para la Estudiantina
Cada grupo contó con capitanes y subcapitanes encargados de coordinar las actividades. Los estudiantes organizaron ventas para reunir fondos, confeccionaron remeras, banderas y vestuarios, además de ensayar bailes fuera del horario escolar.
El secretario de la institución, Cristian Gadea, resaltó especialmente el trabajo colaborativo. "Entre ellos se van ayudando y enseñando de un año al otro. Esto les ayuda a aprender a trabajar en equipo", señaló.
La jornada también contó con estudiantes de Enfermería, quienes instalaron una posta sanitaria para responder ante eventuales emergencias. A ellos se sumaron integrantes del Profesorado de Educación Física, que acompañaron la organización de los juegos y competencias.
Deportes, bailes y aliento entre compañeros
El vóley fue una de las disciplinas disputadas durante la jornada en Lomas del Sur. Sin embargo, la propuesta incluyó también presentaciones de mascotas, banderas, coreografías y diferentes desafíos entre los cuatro colores.
"Lo más lindo es el aguante del equipo a los jugadores o a los que están bailando. Que el equipo esté unido y aliente", contó una de las alumnas a Elonce. Los jóvenes destacaron que los preparativos también generaron encuentros fuera de la escuela para confeccionar los elementos de cada grupo.
La competencia quedó así en segundo plano frente al objetivo de compartir. Incluso desde el equipo rojo, ganador de la edición anterior, remarcaron que la prioridad era "que todos se mantengan tranquilos y disfruten de esta Estudiantina".