Presentaron en la UNER una investigación sobre cómo se relacionan los argentinos

REDACCIÓN ELONCE
Una investigación sobre los vínculos sociales en Argentina analizó más de 4.000 casos para conocer cómo se construyen las relaciones de amistad, pareja y ayuda mutua. El estudio también abordó el impacto de WhatsApp, redes sociales y aplicaciones de citas, explicaron a Elonce.
Una investigación sobre los vínculos sociales en Argentina analizó cómo las personas construyen sus relaciones de amistad, pareja y círculos cercanos, además de la influencia que adquirieron WhatsApp, las redes sociales y las aplicaciones de citas. El trabajo fue presentado este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.
El estudio dio origen a un libro presentado por Juan Ignacio Piovani, académico e investigador que participó del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). La iniciativa involucró a facultades de Ciencias Sociales de diferentes puntos del país y contó con participación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
"Es un libro federal. Se basa en una encuesta nacional sobre relaciones sociales y microsociales y aborda justamente cómo nos relacionamos con otros y otras en Argentina", explicó Piovani a Elonce.
Más de 4.000 casos analizados
La investigación se realizó mediante una encuesta nacional que reunió más de 4.000 casos. Entre otros aspectos, indagó cómo se conforman los círculos cercanos, qué lugar ocupan familiares y amigos y cuáles son las relaciones de ayuda mutua.
También estudió las circunstancias en las que las personas se conocen y establecen vínculos, además de las formas de participación social y política. "Aparecen las nuevas cuestiones digitales que utilizamos para conectarnos: WhatsApp, las redes y las apps de citas", señaló Piovani.
El investigador destacó que los datos originales utilizados para el estudio quedaron disponibles públicamente en repositorios institucionales de universidades y facultades. De esta manera, otros equipos académicos podrán utilizarlos para profundizar nuevas líneas de investigación.
Una herramienta para comprender la sociedad
Desde la UNER destacaron que el trabajo se vinculó con las carreras de grado y posgrado de Ciencias Económicas y Trabajo Social, particularmente con la carrera de Sociología implementada en 2025.
Autoridades académicas consideraron que conocer cómo se relacionan las personas permite comprender transformaciones sociales y aportar información para el diseño y análisis de políticas públicas, económicas y educativas.
El libro puede adquirirse en librerías, mientras que el cuestionario, las características de la muestra y la base de datos original son de acceso público y gratuito a través de repositorios académicos.