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Deportes Tiro con arco en los Juegos Suramericanos

Un arquero paranaense representará a la Argentina en los Juegos Suramericanos

El tirador entrerriano Nelson Salinas viajó a Rosario para competir en los Juegos Suramericanos. El arquero, que entrena en Oro Verde, logró integrar la Selección Argentina tras quedar entre los tres mejores del país. "Vamos bien preparados", afirmó a Elonce.

17 de Septiembre de 2026
Arquero paranaense representará a Argentina en los Juegos ODESUR.
Arquero paranaense representará a Argentina en los Juegos ODESUR. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El tirador entrerriano Nelson Salinas viajó a Rosario para competir en los Juegos Suramericanos. El arquero, que entrena en Oro Verde, logró integrar la Selección Argentina tras quedar entre los tres mejores del país. "Vamos bien preparados", afirmó a Elonce.

El tirador paranaense Nelson Salinas viajó a Rosario para competir en los Juegos Suramericanos, donde integrará la Selección Argentina de tiro con arco. Antes de partir, el deportista dialogó con Elonce y contó que llegó al certamen luego de superar un exigente proceso clasificatorio nacional.

 

"Primero tuve que entrar a la Selección Argentina, quedar entre los seis primeros del país y luego, en un evaluatorio, tratar de quedar entre los tres", explicó Salinas. De esa manera, el paranaense vecino de barrio Anacleto Medina, consiguió uno de los lugares disponibles para representar al país en la competencia suramericana.

 

 

El arquero se mostró entusiasmado y confiado tras una intensa preparación. "Tengo muchas ganas de viajar y toda la expectativa de hacer lo mejor que podamos", expresó antes de subir al colectivo que lo trasladó hacia Rosario.

 

 

La preparación y los principales rivales

 

Salinas señaló que Colombia, Chile y Brasil aparecen entre los seleccionados de mayor nivel en la disciplina, aunque destacó la preparación del equipo argentino. "Las expectativas siempre son las mejores. Uno entrena para tratar de dar lo mejor. Nosotros también vamos bien preparados", aseguró.

 

El entrerriano desarrolló buena parte de su preparación en el predio de tiro con arco de Oro Verde. Allí intensificó los entrenamientos durante las últimas semanas y resaltó la importancia de continuar formando nuevos deportistas. "Hay que seguir sacando chicos y gente para competir y que siga creciendo nuestro deporte en Argentina", sostuvo.

 

 

Además, explicó que el tiro con arco requiere una fuerte preparación psicológica. "Se trabaja mucho la parte mental. Tenés que concentrarte, trabajar mucho el pulso, enfocarte y disfrutar", describió. La delegación tendrá jornadas de entrenamiento antes del inicio de la competencia, previsto para el martes.

 

La emoción por el apoyo de su familia

 

Antes de partir, Salinas protagonizó un momento especial cuando familiares se acercaron a despedirlo. "No me lo esperaba. Son quienes te apoyan siempre", expresó emocionado. También agradeció el respaldo recibido por parte de su club para sostener su trayectoria deportiva.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Su familia destacó los 17 años que lleva dedicado a la disciplina y el significado que representa su participación internacional. "Es un orgullo tremendo. Se lo merece por la persona que es", expresó una familiar ante Elonce.

 

Salinas,. "Ahora hay que disfrutar este evento y dar lo mejor”, concluyó antes de emprender el viaje hacia Rosario.

 

El tirador entrerriano viaja a Rosario para competir en los Juegos ODESUR

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Juegos Odesur Juegos Suramericanos Selección Argentina Paraná tiro al arco
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