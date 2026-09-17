Boca continuará en la Copa Argentina: el Tribunal desestimará la protesta de Vélez

Boca seguirá adelante en la Copa Argentina y conservará su clasificación a los cuartos de final. El Tribunal de Disciplina rechazará la protesta presentada por Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final.

La resolución todavía no fue publicada oficialmente, pero el criterio que prevalecerá será mantener lo sucedido dentro de la cancha. De esta manera, el Xeneize continuará en el certamen y enfrentará a Racing en la próxima instancia, partido previsto para el domingo 27 de septiembre.

El fallo se conocería entre las últimas horas de este jueves y el viernes, una vez terminada la redacción de los fundamentos, según informó Olé. Boca presentó durante el miércoles su descargo ante el Tribunal luego de haber sido notificado formalmente por la protesta de Vélez.

Por qué Vélez reclamó contra Boca

El planteo del Fortín se originó después del partido de octavos de la Copa Argentina, cuando advirtió que Boca había incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla, pese a que la normativa contempla un máximo menor.

Los jugadores señalados fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el encuentro.

Romero, en cambio, permaneció en el banco de suplentes y no disputó minutos. Ese punto resultaría determinante para la decisión del Tribunal, que consideraría su presencia en la planilla como una irregularidad administrativa, pero sin una ventaja deportiva concreta para Boca.

El criterio que aplicaría el Tribunal

De acuerdo con la información de Olé, el organismo disciplinario entiende que una infracción reglamentaria no deriva necesariamente en la pérdida del partido. Para modificar el resultado, el análisis también contempla si la irregularidad produjo una incidencia efectiva dentro del campo de juego.

En este caso, el sexto extranjero anotado por el Xeneize no participó del encuentro. Desde la AFA señalaron que el escenario podría haber sido diferente en caso de que Romero hubiera ingresado, debido a que allí la situación habría tenido una consecuencia deportiva directa.

Vélez había pedido que se considerara configurada una alineación indebida y que se le otorgara la clasificación. El club de Liniers fundamentó su presentación en que la planilla oficial contenía seis jugadores extranjeros cuando el límite reglamentario era de cinco.

Un antecedente que pesaría en la decisión

El Tribunal también tendría en cuenta un antecedente reciente registrado en el fútbol femenino durante un encuentro entre Lanús y Belgrano. En aquella ocasión, el conjunto cordobés realizó seis modificaciones, una más que las permitidas por reglamento.

Aunque el organismo reconoció la infracción, resolvió que no correspondía considerarla una alineación indebida ni cambiar el resultado deportivo. Belgrano mantuvo entonces su victoria por 3-1 y recibió una sanción económica.

Con ese criterio, el reclamo de Vélez no modificaría el cuadro de la Copa Argentina. A la espera de la publicación oficial del fallo, Boca mantendrá su lugar en los cuartos de final y su próximo rival será Racing.