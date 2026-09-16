Un reconocido técnico se postuló para reemplazar a Scaloni si deja la Selección argentina: “Estoy preparado”

Antonio Mohamed se postuló para dirigir la Selección argentina ante una eventual salida de Lionel Scaloni. El entrenador aseguró que su trayectoria como futbolista y director técnico lo había preparado para asumir uno de los cargos más importantes del fútbol nacional.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en 1986 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, expresó Mohamed en diálogo con Radio La Red.

La declaración del “Turco” se produjo mientras continuaban las dudas respecto de la permanencia de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino vencía a finales de 2026 y todavía no había sido renovado.

Una extensa trayectoria como entrenador

Mohamed construyó una amplia carrera en los bancos de suplentes. En Argentina dirigió a Huracán, Colón e Independiente, mientras que en el exterior estuvo al frente de equipos como Celta de Vigo, Atlético Mineiro, América de México, Monterrey y Toluca.

Con Huracán consiguió el ascenso a Primera División en 2007 y tres años después alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria al conquistar la Copa Sudamericana 2010 con Independiente.

También sumó títulos en México y Brasil, donde ganó la Copa de Brasil con Atlético Mineiro. Su recorrido y su presente exitoso en Toluca respaldaron la aspiración que expresó públicamente.

Su exitoso presente en Toluca

Mohamed asumió la conducción de Toluca a finales de 2024 y se transformó en uno de los entrenadores más ganadores de la historia de la institución mexicana. Entre sus conquistas estuvieron los torneos Clausura y Apertura 2025, con los que logró un histórico bicampeonato.

El último logro llegó con la Leagues Cup 2026, luego de imponerse frente a Monterrey. Ese presente fortaleció su confianza para proyectarse hacia un posible futuro al frente del conjunto nacional.